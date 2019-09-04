”الأعلى للإعلام“ المصري يحيل الفنان محمد رمضان للتحقيق بسبب حفله الأخير‎

أحال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، الفنان المصري محمد رمضان، للتحقيق وذلك بسبب خروقات قام بها في حفله الأخير الذي أقيم في منطقة الساحل الشمالي بمصر.

وأكد الدكتور عصام فرج، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن هذه الإحالة جاءت ردًا على الشكوى التي قدمها الفنان المصري هاني شاكر، بصفته نقيبًا للموسيقيين، ضد محمد رمضان، رغم أن نقابته هي التي منحت محمد رمضان تصريحًا بالغناء في حفله الأخير، وهو الشاكي للفنان المصري في المجلس أيضًا.

وأوضح في مؤتمر صحفي كان قد عقده بالمجلس، اليوم، أن المختص بهذا التحقيق هما جهاز الرقابة على المصنفات الفنية ونقابة المهن الموسيقية، لافتًا إلى أن المجلس خاطب هاتين الجهتين على أن يتحرك المجلس بعد التحقيق، واستلام رد الجهتين لبحث العقوبة المناسبة للفنان المصري.

وكان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، قد تقدم بشكوى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد محمد رمضان، يؤكد فيها أن الفنان محمد رمضان قام بخروقات في حفله بالساحل الشمالي، وهو ما يتوجب اتخاذ قرار صارم بعد ورود إنذارات للنقابة ومطالبات بمنع محمد رمضان من الغناء.

يُذكر أن اتهامات وُجهت للفنان محمد رمضان، بعد ظهوره في حفله الأخير شبه عارٍ، وهو ما لم يعتد عليه المجتمع المصري إضافة إلى ظهوره بتقاليع غريبة لم تحدث في أي حفل سابق.