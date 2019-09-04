أغلقوا حسابات التواصل.. تفاصيل جديدة عن ”خلية الإخوان“ المصرية بالكويت

كشفت صحيفة ”الراي“ الكويتية، اليوم الأربعاء، تفاصيل جديدة عن خلية الإخوان المصرية المضبوطة في الكويت مؤخرًا، مبينة أن عددًا منهم أغلق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الصحيفة نقلًا عن مصادر مطلعة إن ”الفترة الأخيرة شهدت اختفاء العديد من المصريين المحسوبين على الجماعة من على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، إذ أغلقوا حساباتهم على تلك المواقع، وخصوصًا فيسبوك“.

وأضافت المصادر نفسها أن ”ضبط الخلية الإخوانية والتعاون القضائي والأمني الذي تشهده العلاقات الكويتية المصرية في الوقت الراهن، والاتفاقات القاضية بتسليم المغردين المسيئين للأمن الوطني مــن الجانبيـــن، كان رادعًا لكثيرين ملأوا الفضاء الالكتروني تعبئة وتحريضًا فآثروا الاختفاء من على صفحات التواصل“.

وأفادت مصادر ”الراي“ أن ”وزارة الداخلية المصرية أوقفت خلال الشهر الفائت عددًا من المواطنين المصريين عملوا في تجارة العملة خارج القنوات الرسمية بالكويت خلال السنوات القليلة الماضية“.

وأكدت أن ”3 على الأقل من الموقوفين لديهم إقامات في الكويت ويعملون في وظائف مختلفة، ومعروف عنهم نشاطهم البارز في تحويل العملات خارج القنوات الرسمية (السوق السوداء)، وذلك في نطاق محافظة الدقهلية تحديدًا“.

وذكرت المصادر أن ”توقيف هؤلاء تم أثناء قضاء إجازاتهم السنوية في مصر، كما تضمنت العملية القبض على آخرين يقيمون في مصر، ويعملون في النشاط ذاته، وبينهم صلات مختلفة في عمليات التحويل، خصوصًا أن بعضهم كان يقيم في الكويت سابقًا واستقر داخل مصر منذ سنوات عدة“.

يذكر أن الكويت ومصر ترتبطان بمذكرة تفاهم تتعلق بتكثيف التعاون القضائي الثنائي، وتسمح بضبط وتبادل المغردين المسيئين في كلا البلدين.