فجر السعيد تكشف تطورات حالتها الصحية.. وتوجه رسالة بالدموع لأحلام (فيديو)

كشفت الإعلامية الكويتية فجر السعيد عن تطورات حالتها الصحية، موضحة أن هناك ٤ أطباء حاليا مشرفين على حالتها وإصلاح المشاكل التي تعاني منها نتيجة الأزمة التي تعرضت لها مؤخرا.

وأوضحت فجر في مداخلة هاتفية أنها لم تفق من الغيبوبة إلا قبل 3 أيام فقط من خروجها من العناية المركزة، وتم نقلها إلى الملاحظة، ولكنها مازالت غير قادرة على المشي حتى الآن؛ بسبب وجود عملية مفتوحة، وتحتاج إلى شهرين لكي يتمكن الأطباء من إغلاقها.

وطالبت الإعلامية من جمهورها الدعاء لها لكي تتمكن من تجاوز هذه الفترة الصعبة في علاجها، موجهة الشكر لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وكل أفراد الشعب الكويتي المتفقة والمختلفة معهم بالرأي.

وتوجهت بالشكر أيضا لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد المملكة العربية السعودية على السؤال والاهتمام من بداية أزمتهما، مشيرة إلى أن مكتبه يسأل عليها بشكل يومي للاطمئنان عليها.

ووجهت رسالة شكر لصديقتها الفنانة الإماراتية أحلام وهي تبكي بالدموع، قائلة: ”وشكر خاص لأختي وصديقتي وحبيبتي وقطعة من قلبي الفنانة الكبيرة أحلام اللي ما تركتني لحظة من أول يوم مرضي.. هذه الإنسانة العنوان الرئيسي لها هو الوفاء.. مهما مدحتها لم أوفيها حقها.. لأنه في لحظة ما حسيت إني نهايتي قربت لقيتها جنبي“.

وكانت فجر السعيد، منذ حوالي شهر، قد دخلت غرفة العمليات في مستشفى خاص بالكويت، وأجرت عملية ”تحويل مسار“ وبعدها بيومين أصابها تسريب من العملية أدى إلى تسمم حاد في الدم، وأثر على الوظائف الحيوية.