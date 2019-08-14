أحلام تكشف آخر تطورات الحالة الصحية لفجر السعيد

قالت النجمة الإماراتية أحلام إنّ صديقتها الإعلامية الكويتية فجر السعيد تتعافى ببطء، حيث تتلقى العلاج في العاصمة الفرنسية باريس.

جاء ذلك في تغريدة لأحلام عبر حسابها على موقع ”تويتر“ بعدما تركت صديقتها، حيث كانت تلازمها في رحلة العلاج، وتوجهت إلى السعودية لإحياء حفلها الغنائي المقرر في 16 أغسطس الجاري بمدينة أبها ضمن موسم سودة عسير.

وكان نجل شقيقة فجر السعيد أعلن في الأول من أغسطس أن خالته غادرت للعلاج في فرنسا رفقة النجمة الإماراتية أحلام، بناءً على أمر من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، وذلك عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“.

استودعتك الرحمن الذي لا تضيع ودائعه ماراح اتأخر عليچ يا بعد عمري الى ابها البهيه فجر دائماً اجدك جنبي تحتضنيني وهالصوره من وجودك جنبي بحفلي في الرياض ومفتقده وجودك اليوم معاي في ابها اهم شي انك تتعافين ولو ببطء وكلنا ننتظر ترجعين لنا اقوى من اول وعدتيني بهديك #ابي_امي pic.twitter.com/BSV5hWsKbp — A7lam أحلام ???????????????? (@AhlamAlShamsi) August 14, 2019

وفي تغريدتها اليوم الأربعاء، استعادت النجمة الإماراتية ذكريات مرافقة فجر السعيد لها في حفلها بالرياض، حيث نشرت صورة لها، وأنها تنتظر عودتها أقوى مما كانت وأهدتها الأغنية التي تحبها وهي ”أبي أمي“، في إشارة إلى أنها ستغنيها في حفلها بالسعودية.

وكتبت أحلام: ”استودعتك الرحمن الذي لا تضيع ودائعه ما راح أتأخر عليچ يا بعد عمري، إلى أبها البهية، فجر دائمًا أجدك جنبي تحتضنيني وهالصورة من وجودك جنبي بحفلي في الرياض“.

وتابعت: ”مفتقدة وجودك اليوم معاي في أبها، أهم شيء إنك تتعافين ولو ببطء، وكلنا ننتظر ترجعين لنا أقوى من أول“.

وتمنى المتابعون الشفاء العاجل لفجر السعيد، فيما تخوف آخرون من عدم نجاح الحفل؛ لأن أحلام ستكون قلقة على صديقتها وهو ما سيؤثر عليها.

وأجرت فجر السعيد عملية ”تحويل مسار“ في مستشفى بالكويت، قبل أن يصيبها تسريب من العملية، أدى إلى تسمم حاد في الدم.