تغريدة ”غامضة“ للفنان السدحان.. هل يشعر بالندم لانتقاده رجال الدين بالسعودية؟

نشر الفنان السعودي عبدالله السدحان، الذي اشتهر كثنائي برفقة مواطنه الفنان ناصر القصبي في مسلسل ”طاش ما طاش“، تغريدة غامضة، بشأن انتقاداتهم التي مست طوال سلسلة ”طاش“ هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي كانت لها هيمنة كبيرة في المملكة العربية السعودية.

وتساءل ”السدحان“ في تغريدته إن ”كانوا (أي فريق عمل طاش ما طاش) قد بالغوا في انتقاداتهم لرجال هيئة الأمر بالمعروف“.

هذا كان صحيح ولا كنا مُبالغين في ما نطرح ؟ pic.twitter.com/Xxw5hKrMMd — عبدالله السدحان (@Abdulsadhan) August 25, 2019

وانقسم متابعون في الرأي مع ”السدحان“، فمنهم من لامه على طريقة انتقادهم لعمل الهيئة، ومنهم من وجد أن طرحهم كان واقعيًا وصحيحًا.

وأكد الإعلامي محمد الدغريري: ”الحقيقة هي حقبة وانتهت في وقتها، والآن نحن نعيش رؤية جديدة تتوافق مع الشريعة ولله الحمد. بالمناسبة ذكرتني وقت كنت شاب في تلك الفترة وكنت جالس مع أصدقائي ومعي العود ومر علينا جيب الهيئة وكسروا العود فوق راسي حفظكم الله“.

ودافعت ”رنيم“: ”لا والله انه صحيح واكثر.. لكن بفضل الله ثم محمد بن سلمان قضينا عليهم ولسى باقين نقضي هالمخلوقات هاذي..لان الانسان قادر يصلح نفسه بنفسه وهو رقيب ع نفسه بعد الله سبحانه مو بشر مثلي مثلهم يطردون وراي ويقولون لي هذا صح وهذا خطأ والحسبه في عهد عمر رضي الله عنه كانت ع السلع فقط“.

وأيد ريان الجهني السابق قائلًا: ”ما كنتوا مبالغين أبداً كان طرحكم واقعي“.

وعلى الجانب الآخر انتقد معلق يسمي نفسه ”هلالي مزاجي“ أسلوب طاش ما طاش، وكتب: ”حياك الله أستاذنا الغالي عبدالله ردًا على سؤالك نعم كنتم مبالغين في هذا المقطع لم تصل لهذه الدرجة النصيحة سابقًا لم تصل للتعدي والضرب ولكن المأخذ عليكم ما قدم من عمل بهذا الموضوع لم يكن بالطريقة الصحيحة لإبراز الموضوع“.

وكتب سالم الشمري: ”وكأن سؤالك يعتريه الندم .. لكن بعد ماذا!! تشويهكم المتعمد والمبالغ فيه صار سمة من سمات طرحكم بل وتخصص في محاولة إسقاط كل ذي هيبة. اطلبوا المغفرة من الله وليس من الناس“.

وتقلص دور ”الهيئة“ في المملكة، على مدار السنوات الماضية، بعد انتقادات وجدل واسع طالها على مدى عقود من العديد من أبناء المجتمع السعودي.