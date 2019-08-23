طليق الفنانة روبي يرفض حضورها في الجزء الثاني من مسلسل ”رمضان كريم“

قررّ المنتج المصري أحمد السبكي، تقديم جزء ثانٍ من مسلسل ”رمضان كريم“ الذي تم عرض الجزء الأول منه في موسم دراما رمضان عام 2017، وحقق وقتها نجاحًا كبيرًا.

وأكد مصدر خاص لـ“إرم نيوز“ من داخل شركة ”السبكي“ للإنتاج الفني أن المنتج المصري عقد جلسة عمل مع المخرج المصري سامح عبدالعزيز، الذي أخرج الجزء الأول، للاتفاق على تفاصيل الجزء الثاني، مشيرًا إلى أن الأخير استبعد الفنانة روبي بطلة الجزء الأول من المشاركة في الجزء الجديد.

وقال المصدر إن سامح عبدالعزيز، طليق الفنانة روبي، وأب ابنتها ”طيبة“ هو من رفض مشاركتها رغبة في عدم الاحتكاك معها في أي عمل فني، خاصة أن العلاقة بين الثنائي متوترة هذه الفترة.

وأوضح المصدر أن سامح عبدالعزيز رشح عدة فنانات للقيام ببطولة العمل، بينهم الفنانة المصرية أروى جودة والفنانة الأردنية صبا مبارك، للاختيار بينهما خلال الفترة المقبلة للبدء في التصوير مبكرًا، خاصًة أن المسلسل سيتم عرضه في رمضان 2020.

يُذكر أن الجزء الأول شارك فيه إلى جوار روبي كل من ريهام عبدالغفور وسلوى عثمان وسيد رجب وشريف سلامة وكريم عفيفي وغيرهم وهو من تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز.