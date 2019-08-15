”وظيفة الأحلام“.. ألف دولار مقابل مشاهدة مسلسل ”فريندز“ لمدة يوم

كشفت شركة أمريكية لخدمات الإنترنت والهاتف والتلفزيون عن ”وظيفة الأحلام“ لمحبي مسلسل ”فريندز”، وتتمثل بمنح ألف دولار أمريكي، مقابل مشاهدة المسلسل ليوم واحد.

فإذا كنت من عشاق مسلسل ”فريندز“، فقد تكون هذه الوظيفة المثالية لك، حيث عرضت شركة ”فرانتير باندلز“ Frontier Bundles، ألف دولار دفعة واحدة، لمن يستطيع مشاهدة المسلسل الكوميدي لمدة 25 ساعة متواصلة، أي حوالي 71 حلقة، وتصوير وبث الحدث مباشرة على الإنترنت

هذه الطريقة الطريفة تأتي بمناسبة الذكرى الـ 25 لعرض المسلسل، وفقًا لوكالة ”يونايتد برس إنترناشونال“ الأمريكية.

وإضافة إلى المال، سيتلقى المعجب المختار أيضًا ”حزمة معجبي مسلسل فريندز“، والتي تحتوي على ”تي شيرت“ ومج بصورة المسلسل، فضلًا عن اشتراك عام مجاني في Netflix.

وقالت الشركة في إعلانها إنّ ”هذه الوظيفة مخصصة لعشاق فريندز المميزين، الذين يودون إثبات أنهم أكبر المعجبين، نحن نبحث عمن يعرفون الاقتباسات والسيناريوهات المرحة والتفاصيل الصغيرة، وعدد شقيقات جوي، ووظيفة تشاندلر“.

وستبدأ الشركة في قبول طلبات التقدم للوظيفة على موقعها حتى 3 سبتمبر/أيلول المقبل.