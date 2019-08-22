جزائريون يؤجرون شرفاتهم لمشاهدة حفل المغني العالمي ”سولكينغ“ (صور)

في حادثة غير مسبوقة في الجزائر، قام سكان عمارات سكنية محاذية لملعب يتسع لنحو 30 ألف متفرج بتأجير شرفات شققهم بسعر يتراوح بين 40 و 60 دولارًا؛ لمتابعة حفل الفنان العالمي ”سولكينغ“.

ويحل اليوم بالجزائر فنان الراب العالمي دراجي عبدالرؤوف؛ لإحياء حفل فني على ملعب ”20أوت“ بالعاصمة الجزائرية، حيث جرى طرح أكثر من 20 ألف تذكرة لمحبي الفنان المعروف باسم“ سولكينغ“ بيعت بشبابيك مغلقة قبل أسبوعين من بداية الحفل.

وأعلن التلفزيون الجزائري، اليوم الخميس، عن بثه حفل الفنان العالمي“سولكينغ” مباشرةً، ابتداءً من الساعة التاسعة ليلًا بالتوقيت المحلي.

وسيحصل كل من يحضر الحفل على قرص خاص بأغاني الفنان، في حين حرص المنظمون على توزيع الماء على الحضور في ظل الحرارة العالية التي تشهدها الجزائر العاصمة والمدن الوسطى.

وأفادت مصادر مقربة من ”سولكينغ“ بأن الفنان الجزائري قرر صرف نسبة من دخل الحفل الفني لفائدة جمعيات خيرية، ومستشفيات رعاية الأطفال، وسط تهافت لافت على اقتناء التذاكر.

وعبر ”سولكينغ“ على صفحته بالانستغرام عن سعادته بالعودة إلى الجزائر بعد غياب دام 5 سنوات بفرنسا، واعدًا جمهوره في كامل التراب الجزائري بإحياء حفلات أخرى.

ونفى أنباء تداولتها أوساط مختلفة بشأن عودته واستقراره بالجزائر، مؤكدًا أن الوقت لم يحن بعد للعودة النهائية، وأن أمامه الكثير من العمل قبل العودة النهائية للجزائر.

وسطع نجم المغني الجزائري بداية من العام 2009 حين أسس فرقة ”Africa Jungle “ برفقة عدد من أصدقائه، على موقع اليوتوب، لكن شهرته بقيت محدودة لغاية العام 2014 ثم قرر الهجرة إلى فرنسا.

وطبع ”سولكينغ“ اسمه في قائمة نجوم الراب في فرنسا، بعد تغييره لطابعه الغنائي إلى الأداء باللغة الفرنسية الممزوجة باللهجة المغاربية، ليخطف الأضواء بشكل لافت على صعيد عالمي.