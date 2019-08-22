الجزائر.. حبس آخر وزير للعدل في عهد بوتفليقة

أمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا في الجزائر ، اليوم الخميس، بإيداع وزير العدل السابق الطيب لوح رهن الحبس المؤقت، في سجن ”الحراش“ بالعاصمة؛ بسبب ضلوعه في قضايا فساد جرى ارتكابها خلال فترة حكم الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة.

ووجه مستشار التحقيق إلى آخر وزراء العدل في العهد السابق تهمتي استغلال المنصب الحكومي وعرقلة سير عمل جهاز القضاء، وتستر على تحقيقات بملفات فساد وتبديد المال العام، باستغلال سلطته كوزير للعدل.

وخضع لوح للتحقيقات لمدة ساعات في كبرى ملفات الفساد بالمحكمة العليا، بعد إحالة ملفاته إلى أعلى هيئة قضائية من طرف الديوان المركزي لقمع الفساد.

وتحمّل جهات سياسية وأمنية وقوى من الحراك الشعبي المستمر منذ 22 شباط/فبراير الماضي وزير العدل السابق مسؤولية الفساد الذي هزَّ البلاد خلال الولاية الرئاسية الرابعة، والتي فاز بها بوتفليقة العام 2014 وهو على كرسيٍّ متحرك.