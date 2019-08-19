كيف تفاعل المشاهير مع قرار إليسا اعتزال الغناء (صور)

يبدو أن إعلان الفنانة اللبنانية إليسا بأن الألبوم الغنائي الذي تحضره حاليًا سيكون الأخير في مسيرتها الفنية، لم يثر صدمة في صفوف متابعيها ومحبيها فقط، بل أيضًا المشاهير.

الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور ردت على قرار اعتزال إليسا بقولها: ”إليسا حبيبة قلبي وقلب الملايين كل فنان بيقطع بمرحلة صعبة بحياته الفنية الله بيسمح فيها لسبب، بس ولا مرة تنسي، من الله معه فمن عليه !!! نقي أغانيكي بكل حب بس نقيهن لأكثر من ألبوم لأن أبدًا ما رح يكون الأخير“.

اليسا حبيبة قلبي وقلب الملايين كل فنان بيقطع بمرحلة صعبة بحياتو الفنية الله بيسمح فيها لسبب، بس ولا مرة تنسي من الله معه فمن عليه !!! نقي اغانيكي بكل حب بس نقيهن لاكتر من البوم لان ابداً ما رح يكون الاخير #كلنا_اليسا #اليسا❤️ https://t.co/7QXwudlO6E — Cyrine Abdelnour (@CyrineAbdlNour) August 19, 2019

أما الممثلة ماغي بوغصن فتوجهت إلى إليسا بالقول: ”قوتك وإصرارك بالحياة وشغفك ما رح يخلوكي تبعدي، حقك تزعلي وتتعصبي بس كلنا بنحبك وما نقبل تبعدي“.

@elissakh قوتك وإصرارك بالحياة وشغفك ما رح يخلوكي تبعدي. حقك تزعلي وتعصبي بس كلنا منحبك وما نقبل تبعدي ????❤️ — Maguy Bou Ghosn (@MaguyBouGhosn) August 19, 2019

ورأت المطربة السورية أصالة أن إليسا تخوض معركة، ناصحة إياها بالعدول عن القرار: ”نعم هي معركة، فيها ما يؤلم وما لا نستطيع تحمّله في الكثير من الأحيان، خصوصًا لمن هو مثلك لا يريد أن تستعبده هذه المهنة، ولكنّكِ مُهمّة ومؤثّرة وصانعة ومحبوبة من ملايين النّاس، صوتكِ أصبح جزءًا من ذكريات كثيرين، وعلى أغنياتك أحبّة كثر اجتمعوا، ونحتاجك بيننا“.

نعم هي معركه ، فيها مايؤلم ومالانستطيع تحمّله في الكثير من الأحيان، خصوصاً لمنّ هو مثلك لايريد أنّ تستعبده هذه المهنه ، ولكنّكِ مُهمّه ومؤثّره وصانعه ومحبوبة من ملايين النّاس ، صوتكِ أصبح جزء من ذكريات كثيرين ، وعلى أغنياتك أحبّة كثر اجتمعوا ، ونحتاجك بيننا #إليسا — Assala (@AssalaOfficial) August 19, 2019

فيما علقت الممثلة المصرية منة شلبي على قرار الاعتزال: ”أنت إنسانة نادرة الوجود، فأنت روح تغني بشغف وقوة وإحساس“، في حين اكتفى المطرب السوري ناصيف زيتون بوضع ”إيموجي“ غاضب.

أما الإعلامي المصري عمرو أديب فقال للفنانة اللبنانية: ”سيدتي العزيزة بعض الناس لا يستطيعون الرحيل هكذا قد تكون العبارة تاريخية ومستهلكة لكن أنت لا تملكين نفسك أنتِ ملك لنا جميعًا من المحيط للخليج. لا تضيعي أيامك الذهبية في الغضب بل استمتعي بنجاحك ومحبة الملايين لك“.

سيدتى العزيزه بعض الناس لا يستطيعون الرحيل هكذا قد تكون العباره تاريخيه ومستهلكه لكن انت لا تملكين نفسك انتى ملك لنا جميعا من المحيط للخليج . لا تضيعى ايامك الذهبيه في الغضب بل استمتعى بنجاحك ومحبه الملايين لك — Amr Adib (@Amradib) August 19, 2019

واعتبر الناقد الفني اللبناني جمال فياض أن قرار إليسا بالاعتزال خاطئ: ”بكل بساطة.. إليسا قرارك خطأ، خصوصًا وأنك كنتِ دائمًا امرأة التحديات الصعبة“.

بكل بساطه … أليسا قرارك خطأ، خصوصاً وأنك كنتِ دائماً إمرأة التحدّيات الصعبة!

قرار مرفوض…#قرار_أليسا_مرفوض — jamal fayadجمال فياض (@jamalfayad) August 19, 2019

وكتبت المطربة اللبنانية سابين إلى إليسا: ”أنا أفهم تمامًا مشاعرك، لكن الفنان الموهوب والمحبوب مثلك يجب ألّا يستسلم! على الأقل من أجل معجبيك وأنا واحدة منهم“.

I totally understand your feelings. But a talented and loved artist like yourself shouldn’t give up! At least for your fans and I’m one of them ❤️ — Sabine سابين (@Sabine_Leb) August 19, 2019

وقالت إليسا، عبر حسابها الرسمي على ”تويتر“: ”أحضر الألبوم الجديد بكثير من الحب والشغف، والسبب أنه سيكون الأخير في مسيرتي“، مضيفة: ”إنني أعلن ذلك بقلب مثقل ولكن بقناعة كبيرة لأنني لا أستطيع العمل في مجال مشابه للمافيا، لا يمكنني أن أكون منتجة بعد الآن“.