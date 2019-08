كيف تفاعل المشاهير مع قرار إليسا اعتزال الغناء (صور)

يبدو أن إعلان الفنانة اللبنانية إليسا بأن الألبوم الغنائي الذي تحضره حاليًا سيكون الأخير في مسيرتها الفنية، لم يثر صدمة في صفوف متابعيها ومحبيها فقط، بل أيضًا المشاهير.

الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور ردت على قرار اعتزال إليسا بقولها: ”إليسا حبيبة قلبي وقلب الملايين كل فنان بيقطع بمرحلة صعبة بحياته الفنية الله بيسمح فيها لسبب، بس ولا مرة تنسي، من الله معه فمن عليه !!! نقي أغانيكي بكل حب بس نقيهن لأكثر من ألبوم لأن أبدًا ما رح يكون الأخير“.

أما الممثلة ماغي بوغصن فتوجهت إلى إليسا بالقول: ”قوتك وإصرارك بالحياة وشغفك ما رح يخلوكي تبعدي، حقك تزعلي وتتعصبي بس كلنا بنحبك وما نقبل تبعدي“.

ورأت المطربة السورية أصالة أن إليسا تخوض معركة، ناصحة إياها بالعدول عن القرار: ”نعم هي معركة، فيها ما يؤلم وما لا نستطيع تحمّله في الكثير من الأحيان، خصوصًا لمن هو مثلك لا يريد أن تستعبده هذه المهنة، ولكنّكِ مُهمّة ومؤثّرة وصانعة ومحبوبة من ملايين النّاس، صوتكِ أصبح جزءًا من ذكريات كثيرين، وعلى أغنياتك أحبّة كثر اجتمعوا، ونحتاجك بيننا“.

فيما علقت الممثلة المصرية منة شلبي على قرار الاعتزال: ”أنت إنسانة نادرة الوجود، فأنت روح تغني بشغف وقوة وإحساس“، في حين اكتفى المطرب السوري ناصيف زيتون بوضع ”إيموجي“ غاضب.

أما الإعلامي المصري عمرو أديب فقال للفنانة اللبنانية: ”سيدتي العزيزة بعض الناس لا يستطيعون الرحيل هكذا قد تكون العبارة تاريخية ومستهلكة لكن أنت لا تملكين نفسك أنتِ ملك لنا جميعًا من المحيط للخليج. لا تضيعي أيامك الذهبية في الغضب بل استمتعي بنجاحك ومحبة الملايين لك“.

واعتبر الناقد الفني اللبناني جمال فياض أن قرار إليسا بالاعتزال خاطئ: ”بكل بساطة.. إليسا قرارك خطأ، خصوصًا وأنك كنتِ دائمًا امرأة التحديات الصعبة“.

وكتبت المطربة اللبنانية سابين إلى إليسا: ”أنا أفهم تمامًا مشاعرك، لكن الفنان الموهوب والمحبوب مثلك يجب ألّا يستسلم! على الأقل من أجل معجبيك وأنا واحدة منهم“.

I totally understand your feelings. But a talented and loved artist like yourself shouldn’t give up! At least for your fans and I’m one of them ❤️

