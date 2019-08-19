إليسا تعلن ”اعتزالها“

أعلنت المطربة اللبنانية إليسا، عبر حسابها في موقع التواصل ”تويتر“، يوم الإثنين، اعتزالها إطلاق الألبومات الغنائية، مؤكدة أن ألبومها الحالي سيكون الأخير في مسيرتها الفنية.

وبررت إليسا، قرارها المفاجئ بأنه ”لم يعد بإمكانها العمل في وسط يشبه عصابات المافيا“.

وكتبت في تغريدة، باللغة الإنجليزية: ”أحضر حاليًا لألبوم جديد بكثير من الحب والشغف، وذلك لأن هذا الألبوم سيكون الأخير في مسيرتي الفنية، أنا أعلن هذا وقلبي مثقل ولكن عن قناعة تامة، لم يعد بإمكاني العمل في وسط يشبه عصابات المافيا، لا يمكنني الإنتاج بعد اليوم“.

واكتفت إليسا بهذه التغريدة، دون أن توضح المزيد بشأن قرارها.

وكانت إليسا، تعرضت لإقصاء مفاجئ من المشاركة في البرنامج الفني الشهير ”ذا فويس“، حيث قامت بعدها بإلغاء متابعتها للصفحة الرسمية للبرنامج، مكتفية بمتابعة القائمين عليه.