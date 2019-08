إليسا تعلن ”اعتزالها“

View this post on Instagram

أعلنت المطربة اللبنانية #إليسا، عبر حسابها في موقع التواصل ”#تويتر“، يوم الاثنين، اعتزالها إطلاق الألبومات الغنائية، مؤكدة أن ألبومها الحالي سيكون الأخير في مسيرتها الفنية. وبررت إليسا قرارها المفاجئ بأنه ”لم يعد بإمكانها العمل في وسط يشبه عصابات المافيا“. وكتبت في تغريدة كتبتها باللغة الإنجليزية: ”أحضر حاليا لألبوم جديد بكثير من الحب والشغف، وذلك لأن هذا الألبوم سيكون الأخير في مسيرتي الفنية، أنا أعلن هذا وقلبي مثقل ولكن عن قناعة تامة، لم يعد بإمكاني العمل في وسط يشبه عصابات المافيا، لا يمكنني الإنتاج بعد اليوم“. @elissazkh . . #إرم_نيوز #اخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #صور #فن #الوسط_الفني #اغاني #مشاهير #أخبار_مشاهير #لبنان #بيروت #لبنانيات #lebanon #beirut #trending #news #lebanese