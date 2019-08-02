ردًّا على استبعادها من ”ذا فويس“.. إليسا تلغي متابعة صفحة البرنامج على تويتر

ألغت الفنانة اللبنانية إليسا، متابعتها للصفحة الرسمية لبرنامج المواهب ”ذا فويس“، الذي تم الإعلان عن لجنته التحكيمية قبل أيام، وشهدت مفاجأة باستبعاد إليسا.

لكن إليسا أبقت على متابعة القائمين على البرنامج في مجموعة الـ“MBC“ وبينهم علي جابر ومازن الحايك.

من جانبها أبقت الصفحة الرسمية لبرنامج ”ذا فويس“ عبر ”تويتر“ على متابعة النجمة اللبنانية برفقة بعض زملائها بالبرنامج سابقًا وحاليًا، ومنهم أحلام ومحمد حماقي وأحلام وعاصي الحلاني، دون أن تتخذ خطوة الإلغاء كما فعلت إليسا.

وكانت إليسا نفت ما أُثير حول قرارها بالانسحاب من المشاركة في لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب ”ذا فويس“، بموسمه الخامس، مؤكدة أن هذه الأخبار عارية تمامًا عن الصحة.

وأعلنت النجمة اللبنانية في تغريدة لها أطلقتها على حسابها عبر موقع ”تويتر“، اعتذارها رسميًا عن المشاركة في الموسم المقبل من البرنامج، منوهة أنها لم تتلق أي اتصال هاتفي من القائمين على البرنامج للمشاركة في الموسم الخامس.

وأوضحت إليسا، أنها حتى لو طُلب منها المشاركة في لجنة تحكيم ”ذا فويس“ فلن تقبل؛ لأنها منشغلة هذه الفترة بالتحضير لألبومها الغنائي الجديد.

وكتبت إليسا: ”لم يتم الاتصال بي للموسم الجديد، ولكن حتى لو اتصلوا بي، سأعتذر لأنني مشغولة بألبومي هذا العام“.

وتضم لجنة تحكيم البرنامج بموسمه الجديد كلًا من راغب علامة وأحلام وسميرة سعيد ومحمد حماقي، وسيعرض في موسم الشتاء المقبل.

يُذكر أن إليسا ليست المستبعدة الوحيدة من اللجنة، فالفنان اللبناني عاصي الحلاني، كان أيضًا على لائحة المستبعدين.