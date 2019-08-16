بالفيديو والصور.. زواج الإعلامية السعودية روزانا اليامي

نشرت الإعلامية السعودية روزانا اليامي، مجموعة من الصور، وثقت من خلالها عقد قرانها وزواجها من شخص يدعى ”خالد“.

ولم تعلن روزانا سابقًا عن أي علاقة عاطفية لها، لكنها أعلنت زواجها مباشرة عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

ووثقت الإعلامية السعودية لحظة عقد القران من قبل المأذون، وصورًا تجمعها بالعريس، والدعوات التي تم توزيعها بهذه المناسبة.

وأخفت ”اليامي“ هوية زوجها، ولم تشر إلى أي شيء بخصوصه، وإن كان من المشاهير أم لا، مكتفية بنشر اسمه الأول ”خالد“، وقد غطت وجهه بصورة قلب أحمر.

وتعليقًا على الزواج اكتفت روزانا اليامي، بالقول: ’’رب اجعله بي حفيًا‘‘، وتلقت ’’روزانا‘‘ العديد من التهاني والمباركات من جانب أصدقائها وصديقاتها المقربين، كما هنأها عدد كبير من الجمهور.

وتثير الإعلامية روزانا الجدل بين الحين والآخر، وكان آخرها حين تغزلت بجرأة بالفنان المصري خالد سليم، وهو ما رآه ناشطون تجاوزًا لعادات وتقاليد المجتمع السعودي المحافظ.