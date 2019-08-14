حليمة بولند تثير الجدل بمعايدتها لابنتيها بـ’’الدولار الأمريكي‘‘ (فيديو)

أثارت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق ’’سناب شات‘‘ وهي تعايد ابنتيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وظهرت الإعلامية الكويتية في المقطع الذي تم تداوله بشكل كبير على السوشيال ميديا، وهي تُعطي ابنتيها رزمة من الدولارات الأمريكية على سبيل ’’العيدية‘‘، منوهًة أنها لم تقم بتحويل النقود ’’الدولارات‘‘ إلى عملة أخرى كونها وصلت لتوها من السفر.

وتسبب الفيديو في حالة انقسام بين رواد التواصل الاجتماعي، فالبعض اعتبر أن ما تفعله ما هو إلا نوع من الاستعراض أمام الكاميرا وأنها فور انتهاء التصوير ستأخذ منهما الدولارات مجددًا، فيما هاجمها البعض الآخر معتبرين أنها لا تشعر بغيرها ممن ليست حالتهم المادية تسمح بإعطاء عيدية كبيرة.

واتجه فريق ثالث إلى أن ما فعلته ’’بولند‘‘ حرية شخصية معربين عن رفضهم لتسجيل الفيديو وبثه عبر ’’سناب شات‘‘ معللين ذلك بالظروف الصعبة التي يعيشها المواطن العربي.

ومن المعروف أن حليمة بولند دائمًا ما تكون محطَّ جدل من متابعيها، خاصًة أنها تنشر مقاطع لابنتيها ’’ماريا وكاميليا‘‘ من آن لآخر عبر ’’سناب شات‘‘ للاستعراض بالحالة الترفيهية التي تعيشان فيها.

يُذكر أن حليمة بولند أنجبت ابنتيها من زوجها عبد السلام الخبيزي الذي انفصلت عنه بعد فترة من إنجابها ابنتها الثانية.