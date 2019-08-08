زوج الدكتورة خلود يمازح حليمة بولند: تكونين زوجتي الخامسة؟

مازح الموديل الأردني أمين، زوج الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود، الإعلامية الكويتية حليمة بولند، بطلبه منها أن تكون زوجته الخامسة، وذلك خلال جلسة جمعتهما ببعض الأصدقاء، بحضور زوجته الدكتورة خلود.

وتداول رواد ومتابعو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه حليمة بولند، يرافقها زوج الدكتورة خلود، وهو يعرض عليها الزواج موضحًا أنه متزوج من أخريات ويريد أن يتزوج الخامسة.

وأضاف أمين، أن كلًا من زوجاته حصلن على مبلغ 100 ألف مقابل الزواج، سائلًا حليمة بولند عن المبلغ الذي تريده للموافقة على الزواج منه، فطلبت مبلغ 40 مليونًا على الأقل.

وعندما مازح الموديل أمين حليمة بأنه يريد الزواج من امرأة خامسة، ردت عليه قائلة إنها متزوجة، وردت عليهم الدكتورة خلود من بعيد: ”أنا موجودة“.

ودائمًا ما تكون حليمة بولند، محط إثارة للجدل من خلال ظهورها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ومؤخرًا أحدثت جدلًا كبيرًا بنشرها صورة وهي مرتدية ملابس مكشوفة عن منطقة الصدر والبطن وبشعر أشقر طويل، ما عرّضها للانتقادات.