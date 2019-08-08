زوج الدكتورة خلود يمازح حليمة بولند: تكونين زوجتي الخامسة؟

مازح الموديل الأردني أمين، زوج الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود، الإعلامية الكويتية حليمة بولند، بطلبه منها أن تكون زوجته الخامسة، وذلك خلال جلسة جمعتهما ببعض الأصدقاء، بحضور زوجته الدكتورة خلود.
وتداول رواد ومتابعو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه حليمة بولند، يرافقها زوج الدكتورة خلود، وهو يعرض عليها الزواج موضحًا أنه متزوج من أخريات ويريد أن يتزوج الخامسة.
وأضاف أمين، أن كلًا من زوجاته حصلن على مبلغ 100 ألف مقابل الزواج، سائلًا حليمة بولند عن المبلغ الذي تريده للموافقة على الزواج منه، فطلبت مبلغ 40 مليونًا على الأقل.
وعندما مازح الموديل أمين حليمة بأنه يريد الزواج من امرأة خامسة، ردت عليه قائلة إنها متزوجة، وردت عليهم الدكتورة خلود من بعيد: ”أنا موجودة“.
View this post on Instagram
مندوب تنسيق وتوصيل @hadaya_giftss نسااعدك في اختيار هديتك وشراءها ???? ???? من الاسواق والمولات وننفذ فكرتك ب التنسيق والتوصيل لمن تحب عليناا يد بيد ???? الدمام القطيف الخبر الجبيل الاحساء الخفجي وبااقي منااطق المملكه شحن ✈️ للتواصل ع الدايركت اوو الواتس 966558105471 @hadaya_giftss @hadaya_giftss @hadaya_giftss ٠ #مقاطع_مزاجية @mzajeah_kw حسابي الثاني ضيفوه _ _ #سناب #مقاطع #نادين_نسيب_نجيم #الخليج #السعوديه #الامارات #الكويت #قطر #البحرين #نقد #ضحك #لجين_عمران #افنان_الباتل #شيلاء_سبت #حليمه_بولند #بيبي_عبدالمحسن #احلام #شيرين #نانسي_عجرم #نهى_نبيل #شوق_الهادي #بلقيس #مريم_حسين #روان_بن_حسين #أمل_العوضي #فرح_الهادي #رؤى_الصبان #مقاطع_مزاجية
ودائمًا ما تكون حليمة بولند، محط إثارة للجدل من خلال ظهورها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ومؤخرًا أحدثت جدلًا كبيرًا بنشرها صورة وهي مرتدية ملابس مكشوفة عن منطقة الصدر والبطن وبشعر أشقر طويل، ما عرّضها للانتقادات.