تامر حسني يعتذر عن حضور مهرجان صلالة السياحي

أعلن الفنان المصري تامر حسني اعتذاره عن إحياء حفله الغنائي ضمن فعاليات مهرجان صلالة السياحي بسلطنة عمان.

وأصدر حسام حسني، شقيق تامر حسني ومدير أعماله، بيانًا إعلاميًا، قال فيه: ”إلى كل الجماهير الغالية الحبيبة في سلطنة عُمان ومدينة صلالة.. نعتذر عن عدم استطاعتنا التواجد معكم في الحفل المقام يوم ١٥ /٨/ ٢٠١٩ ضمن فعاليات مهرجان صلالة السياحي“.

وأضاف البيان: ”اعتذارنا لعدم تمكن إدارة المهرجان من إصدار كافة التأشيرات الخاصة بالفرقة الموسيقية للفنان تامر حسني“.

وتابع: ”لقد تم إرسال عدة مراسلات لإدارة المهرجان لحل الموقف وللأسف لم تتمكن إدارة المهرجان من إيجاد أي حلول، مختتمًا: ”لحرصنا التام على التواجد نتمنى من الإدارة سرعة التصرف وإيجاد توقيت آخر قريب للحفل.. وسنوافيكم إن شاء الله بأي جديد.. كل الشكر“.