تامر حسني يكشف قراره النهائي بشأن ”ذا فويس كيدز“

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الفنان المصري ينتظر عرض فيلمه الجديد ”الفلوس“، في موسم عيد الأضحى، وهو من قصته وسيناريو وحوار محمد عبدالمعطي.