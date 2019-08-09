تحذير للفنانات المغربيات من مخرج يصورهن في أوضاع مخلة‎‎

نشرت الصحفية المغربية ”سلمى أقصبي“ تدوينة على حسابها في فيسبوك، تنذر بفضيحة مدوية في الوسط الفني المغربي، حيث نبهت الفنانات من مخرج يضع كاميرات في منزله لتصويرهن في غفلة منهن بأوضاع مخلة.

الإعلامية التي اشتهرت ببرنامجها ”بلا زواق“ على القناة التلفزيونية ”تيلي ماروك“، والذي تستضيف فيه مشاهير عالم الفن في المغرب، كتبت موجهة الكلام لمخرج لم تذكر اسمه :“رسالة لأحد المخرجين المغاربة، كنت وما زلت معجبة ببعض أعمالك، ولكن مع الأسف صدمت حين سمعت أنك تضع كاميرا في غرفتك ومنزلك“.

ثم نبهت الفتيات والفنانات على وجه الخصوص:“البنات وبعض الفنانات لقد فهمتموني، انتبهن لأنفسكن ولما تفعلونه ومع من وفي أي مكان“.

ثم أشارت إلى أنها بدورها تعرضت للتحرش من طرف المخرج :“أنت يا أستاذ رغم أنك تحرشت بي قبل سنتين ولم أرد عليك وتأثرت نفسيتي كثيرًا، صرت أتساءل هل من الضروري في هذا المجال أن يلمسك أحدهم قبل أن يشغلك؟“

وأضافت:“ لم تنل مني ولن أبوح باسمك، ولكن أرجو أن تعالج نفسك لأنك لديك أطفال، فكف عن هذه الحماقات“.

التدوينة أثارت الكثير من ردود الفعل على صفحة سلمى، حيث شبه البعض هذه الحالة بما حصل مع المخرج المصري خالد يوسف، وتوقع أن تتسرب قريبًا فيديوهات لفنانات مغربيات، فيما رأى آخرون أن الأمر أصبح منتشرًا وعاديًا في الوسط الفني ابتداءً من هوليوود.

وطالبها مدونون آخرون بالكشف عن اسم المخرج للحد من أذاه، وإذا لم تفعل عليها أن تمسح التدوينة، ونصحتها فئة أخرى بعدم الإفصاح عن الاسم إلا إذا كانت تتوفر على دليل، حتى لا تتعرض للمتابعة القانونية.

ويتوقع أن تثير هذه التدوينة الكثير من ردود الفعل خصوصًا من الممثلات المغربيات، ولا يستبعد أن تدخل المصالح الأمنية على الخط.