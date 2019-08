صورة مذيعة ”كلام نواعم“ مع أحمد عز تُثير شائعة زواجهما

صورة واحدة جمعت بين المذيعة المصرية سالي عبدالسلام، مقدمة برنامج ”كلام نواعم“ والفنان المصري أحمد عز، في العرض الخاص لفيلمه السينمائي ”ولاد رزق 2″، ونشرتها عبر حسابها على ”إنستغرام“، كانت كفيلة بإطلاق رواد مواقع التواصل الاجتماعي شائعة حول زواجهما.

انتشار الشائعة، دفع مذيعة ”كلام نواعم“ سالي عبدالسلام للرد بنفي خبر زواجها من أحمد عز، حيث نشرت تعليقًا لأحد متابعيها عبر خاصية القصص القصيرة على موقع ”إنستغرام“، يقول: ”أنا كنت حاسة إنها اتجوزت كانت حاطة بوست for ever أحلى for ever ده ولا إيه، بس لايقين جدًا على بعض يعني، فردت سالي: قائلة: ”أقسم بالله لو اتجوزت هقول وعد مني يا مصر، ونبدأ الإشاعات الرقيقة“.

كما ردت على رسالة أخرى بطريقة حادة، فقالت: ”لو هتجوز أو اتجوزت ما أنا هقول هخبي ليه هو سر حربي؟؟؟ طول ما انتو مركزين مش هيحصل حاجة ولو ده هيبعدكم موافقة“.

وتابعت سالي عبدالسلام، في رسالة ثالثة، قائلة: ”أنا عمري ما تدخلت في حياة حد عشان محدش يجرؤ يتدخل في حياتي“.

وحضرت سالي عبدالسلام العرض الخاص لفيلم ”ولاد رزق 2″، والذي أقيم الأربعاء بحضور أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داود وكريم قاسم وخالد الصاوى ‏وباسم سمرة، ومؤلف الفيلم ‏صلاح الجهيني والمخرج طارق العريان‎.‎