حكم قضائي جديد ضد أحمد عز يلزمه بدفع 41 ألف دولار

أصدرت محكمة مصرية، اليوم الخميس، حكمًا قضائيًا جديدًا ضد الفنان المصري أحمد عز لصالح الفنانة زينة، في قضية زيادة نفقة طفليه ”زين الدين وعز الدين“.

وقضت محكمة استئناف القاهرة، بتعديل حكم محكمة أول درجة في قضية المصروفات المدرسية الخاصة بتوأم الفنانة زينة، الطفلين ”زين الدين وعز الدين“، ورفض الاستئناف المقدم من أحمد عز.

وألزمت المحكمة، أحمد عز بدفع 41 ألف دولار كمصروفات مدرسية للتوأم، أي ما يعادل 700 ألف جنيه سنويًا، وتدفع بالجنيه المصري.

ورغم التزام أحمد عز بسداد نفقة ابنيه الشهرية البالغة 30 ألف جنيه مصري، إلا أن المحكمة أيدت الحكم السابق ولم تستجب إلى طلبه بخفض المصروفات.

وكان عز تقدم باستئناف أمام محكمة استئناف القاهرة، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة في نوفمبر 2018، بإلزامه بدفع نحو 41 ألف دولار، قيمة مصروفات دراسية للتوأم ”عز الدين وزين الدين“، ونظرته المحكمة في عدة جلسات، ثم أصدرت الحكم المتقدم.

في شهر أبريل الماضي، قضت محكمة الأسرة بمدينة نصر شرق القاهرة، بقبول الدعوى المقامة من الفنانة زينة، ضد الفنان أحمد عز، والتي طلبت فيها زيادة نفقة طفليها وأمرت بزيادة المبلغ ليصبح 30 ألف جنيه شهريًا بدلًا من 20 ألفًا.