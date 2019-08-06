أحمد إبراهيم يتحدث لأول مرة عن علاقته بأصالة وزوجها طارق العريان‎

تحدث الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم لأول مرة عن علاقته بالفنانة السورية أصالة وزوجها المخرج طارق العريان، مشيرًا إلى أن العلاقة توقفت بينهم لكن ليس باختياره.

وأوضح إبراهيم، في تصريحات تلفزيونية، أنه تم مؤخرًا طرح أغنية لأصالة من ألحانه، مضيفًا أن هذه الأغنية محببة إلى قلبه كثيرًا، مؤكدًا أنه لا يعلم حتى الآن سبب القطعية التي حدثت بينهم.

وأكد أن هناك محاولات مستمرة من البعض لتشويه علاقته بزوجته الفنانة المصرية أنغام، موضحًا أن كل هذه المحاولات فشلت ولن يستطيع أحد أن يفسد علاقته بها، معلقًا: ”أنغام مطربة الوطن العربي.. فمهما حاولوا أن يشوهوا أو يختزلوا علاقتنا ببعض المصطلحات لن يستطيعوا“.

ووجه رسالة إلى زوجته أنغام، قائلًا: ”أنت فنانة كبيرة جدًا وعظيمة جدًا جدًا.. وعندنا في حياتنا وتاريخنا كله أنغام واحدة.. فأنغام هتفضل أنغام إن شاء الله وأنا هفضل في ظهرك“.

وكان قد شن عمر عارف، نجل الفنانة المصرية أنغام، هجومًا على زوجها الموزع أحمد إبراهيم، من خلال نشره صورة له عبر ”إنستغرام“، ووجه له تهديدًا بقوله: ”مسيرك هتقع في إيدي“.

وأوضح نجل أنغام في منشور طويل عبر ”إنستغرام“ أنه لن يتسبب في إيذاء والدته، واصفًا زوجها بالحقير، إذ قال: ”لإنهاء هذا الجدل، هي والدتي ولن أدير ظهري لها أبدًا حتى لو لم أوافق على كل شيء، أي شخص يعتقد أنني سوف أؤذي والدتي فهو لا يعرف من أنا، كل ما أفعله لأنني أهتم بها وأحبها“.

ويذكر أن ياسمين عيسى، طليقة الموزع أحمد إبراهيم، تكون ابنة شقيقة المخرج المصري طارق العريان، وهو ما يفسر توتر العلاقة بين الطرفين في الوقت الحالي.