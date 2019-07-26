بعد الإعلان عن مرضها.. أصالة تنهي خلافاتها مع فجر السعيد

وجهت المطربة السورية أصالة دعواتها للإعلامية الكويتية فجر السعيد بالشفاء، بعد مرورها بأزمة حادة عقب إجرائها عملية جراحية في مستشفى خاص بضاحية صباح السالم بالكويت، وتحويلها إلى العناية المركزة في مستشفى مبارك الكبير.

وأكدت أصالة أنها ”لا تحمل في قلبها لفجر السعيد، سوى الدعاء لرب العالمين“، معلنة بذلك أنها لا تحمل أي ضغينة نحوها بعد خلافات وقعت بينهما طوال الشهرين الماضيين.

وطالبت أصالة متابعيها عبر حسابها على ’’إنستغرام‘‘ بالدعاء لـ’’فجر‘‘، بالشفاء العاجل، حيث كتبت: ’’أقسم بمنّ خلقني وخلق منّ أحببتهم جميعًا، أنّي أدعو الله منّ كلّ قلبي أنّ يشفيها ويعافيها، وأرجو منّ كلّ منّ يقرأ كلامي أن يفعل مثلي‘‘.

وأضافت المطربة السورية قائلة: ’’لا أحمل لها في قلبي إلّا الدّعاء لربّ العالمين أنّ يُخرجها منّ هذا الضّيق ويعافيها ويعافي كلّ مريض فيّ أيّ أرّض كان ومهما كان #فجر_السعيد‘‘.

وكانت الإعلامية فجر السعيد قد تعرضت لأزمة صحية حادة الخميس، بعد إجرائها عملية جراحية في مستشفى خاص تسبب بإصابتها بنزيف حاد أُدخلت على إثره العناية المركزة، وفق ما ذكره إعلاميون ونشطاء دعوا لها بالشفاء العاجل.

وفي تطور لحالتها الصحية، أعلن زوجها المحامي الكويتي سعود السبيعي، أن حالتها بدأت تستقر وفق ما بينه الأطباء، منوهًا أن ما حدث لزوجته هو (تسريب) بعد العملية الجراحية، ما أدى إلى تسمم وربكة في وظائف أعضاء الجسم“، نافيًا توقف قلبها وفق ما ذكره بعض النشطاء في وقت سابق.

يُذكر أن هناك العديد من الخلافات دبّت بين أصالة وفجر السعيد خلال الشهرين الماضيين وتحديدًا عندما طلبت أصالة الجنسية المصرية ثم هاجمتها ’’فجر‘‘ بسبب حصولها على الجنسية البحرينية وتوعدتها بحرب شعواء ثم هدأت الأمور بينهما قليلًا عندما استجابت لها أصالة بحذف فيديو كانت قد نشرته وألمحت فيه فجر السعيد إلى أن أصالة أهانت البحرين.