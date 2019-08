بعد أنباء وفاته.. سيف نبيل يخرج عن صمته (فيديو)

View this post on Instagram

نفى المطرب العراقي الفنان #سيف_نبيل، اليوم الأحد، الأنباء المتواردة بشأن تعرضه لحادث مروري في العاصمة المصرية #القاهرة، عبر مقطع فيديو مصوّر على حسابه الشخصي "انستقرام". @saifnabeell . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #العراق #بغداد #البصرة #فن #الوسط_الفني #مشاهير #أخبار_مشاهير #اغاني_عراقية #iraq #video #news #trend #accident