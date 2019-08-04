بعد أنباء وفاته.. سيف نبيل يخرج عن صمته (فيديو)

خرج الفنان العراقي سيف نبيل، عن صمته بعدما انتشرت أخبار إصابته بحادث سير مروع في مصر، وكشف عن حقيقة الصور التي تم تداولها بكثرة، والتي ظهر فيها داخل سيارة محطمة.

وعلّق سيف، خلال فيديو له عبر حسابه الشخصي بموقع ”إنستغرام“، قائلًا: ”صباح الخير عليكم حبايبي.. إمبارح كان عندنا تصوير كتير.. صحيت من النوم لقيت السوشيال ميديا كله محترق.. طبعا هو مؤلم حادث السيارة اللي اتنشر.. وهالموضوع كان لقطة من لقطات الكليب واتسربت.. ومستمرين بالكليب وهنصور بالأردن.. آسف جدا حبايبي على الخبر المؤسف اللي اتنشر“.

وأرفق الفيديو بتعليق قائلًا: ”آسف لأنكم قلقتوا عليه وإني مثلكم صحيت من النوم لقيت صور متسربة من كواليس كليب (كل يوم إلك اشتاق)، شكرًا يا أعز الناس، من تواضع لله رفعه“.

وكان سيف نبيل قد نشر آخر صورة له عبر حساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي وهو يرتدي الملابس نفسها التي ظهر فيها في الصور وهو ملطخ بالدماء، ثم ظهرت أنباء تعرضه لحادث سير، وظلّ يومًا كاملًا صامتًا، حتى خرج اليوم لينفي الخبر.

جدير بالذكر أنه انتشرت مساء أمس السبت، أخبار عن تعرض الفنان العراقي نبيل سيف صاحب أغنية ”تعال تعال“ لحادث سير مروّع في مصر، وأنه في حالة حرجة، وانتشرت صور له وهو ملطّخ بالدماء، الأمر الذي أحزن محبيه وتمنّوا له الشفاء العاجل.