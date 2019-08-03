أحمد خميس يثير قلق متابعيه بصورة له على سرير المرض‎

تسبب الإعلامي الإماراتي أحمد خميس، زوج الإعلامية مشاعل الشحي، بحالة من القلق في صفوف متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره صورة له أثناء خضوعه لفحوصات طبية، دون أن يكشف تفاصيل حالته الصحية أو المرض الذي أصابه.

ونشر خميس، صورة له أثناء إجرائه لهذه الفحوصات داخل أحد المستشفيات، عبر تطبيق ”الستوري“ التابع لحسابه الرسمي عبر موقع ”إنستغرام“ معلقًا:“اعتذر لكم من كل قلبي .. حتى وإن لم أخطئ“.

وطالب الإعلامي الإماراتي متابعيه بالدعاء له معلقًا:“اذكروني بدعوة لعلكم أقرب إلى الله مني منزلة تغمس روحي بطمأنينة من ترتيب دعواتكم.. قولوا للرحمن عني كثيرًا لأنني أحتاج لدعواتكم“.