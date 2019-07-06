في تحدي ”غطاء الزجاجة“.. ”مشاعل الشحي“ تركل زوجها على الوجه (فيديو)

حاصر الجمهور الفنانة الإماراتية مشاعل الشحي وزوجها أحمد خميس، بموجة من الانتقادات والغضب، بعد أن تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لهما وهي تركل زوجها في وجهه.

ويظهر الفيديو المتداول، مشاعل الشحي وهي تضع زجاجة على رأس زوجها أحمد خميس، وتقوم بركلها لتشارك في تحدي ”غطاء الزجاجة“ المتداول بين المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنها تفشل وبدل أن تركل غطاء الزجاجة ركلت زوجها في وجهه.

وبين الفيديو قوة الضربة التي جعلت ”خميس“ يضع يده على وجهه، وسط حالة من الغضب بين المتابعين الذين انتقدوا الاثنين، واعتبروها ”إهانة غير مقبولة من أجل الشهرة، وعدم احترام عقليتهم“، في حين طلب البعض الآخر بمنعهم من الظهور في الإعلام بسبب تصرفاتهما الطفولية، على حد تعبيرهم.

وجاءت تعليقات المتابعين بين الاستياء والهجوم عليهما، حيث قال أحد المتابعين ويدعى مسعد الربيع: ”ينضرب بالجزمة ينضرب بنعال أهم شي يشتهر“، أما دلال عبيد، فقالت: ”قلة أدب مع سخافة مع عدم احترام للزوج ولا حتى لنا“.

كما هاجمتهما المتابعة نوال الدرمكي قائلة: ”أقوى درجات السخافه والمغثه“، أما حساب شوشي فقال: ”وقاحة المشاهير مو عفوية“.

وتحدي غطاء الزجاجة أو ما يعرف bottlecapchallenge هو تحدٍ جديد للمشاهير انتشر سريعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وينشر أيضًا خلاله رواد ”السوشيال ميديا“ مقاطع فيديو لهم وهم يقومون به.

وكانت ”الشحي“ قد أثارت الجدل خلال ظهورها دون حجاب بالكامل، ما دفع زوجها للرد على الانتقادات، معتبرًا ما قامت به حرية شخصية وأن لا علاقة له بالأمر.