شاهد كيف استقبل الجمهور محمد رمضان في أمريكا قبل حفل enigma (فيديو)

استعرض الفنان المصري محمد رمضان، جماهيرته في أمريكا، وذلك قبل حفل تكريمه من مجلة ”enigma“ العالمية، والتي احتفلت بعدد من النجوم ورجال الأعمال العرب، أقيمت فعالياته بولاية كاليفورنيا.

ونشر محمد رمضان مجموعة من الفيديوهات، عبر جسابه الرسمي على موقع ”إنستغرام“، التي ظهر فيها برفقه الجمهور وهو يلتقط الصور التذكارية معهم.

وقدم محمد رمضان أغنية ”نمبر وان“، الذي طالب الجمهور بالاستماع لها، بجانب أغنية ”زلزال“ الذي تفاعل معها بالرقص.

وحرص الموقع الرسمي للمجلة العالمية على تقديم النجوم العرب والاحتفاء بهم على طريقته، وأكد الموقع أنه ليست المرة الأولى التي يحتفي بها المهرجان بنجوم العرب في الشرق الأوسط، حيث إنه تم تكريم عدد كبير منهم، خلال الدورات السابقة من المهرجان، على رأسهم يسرا وليلي علوي وأحمد حلمي ومني زكي وعمرو يوسف وأنغام وتامر حسني ونيللي كريم وآسر ياسين.

وكان رمضان طرح مؤخرًا أغنية ”إنساي“ من كلمات وألحان سعد لمجرد، ويغني سعد باللهجة المغربية، فيما يغني رمضان باللهجة المصرية، ومن إخراج حسام الحسيني، وتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب في باريس خلال الأسابيع الماضية.

وحقق الكليب 25 مليون مشاهدة على موقع ”يوتيوب“ بعد طرحه بأيام قليلة وما زال يحقق أرقاما قياسية في نسب المشاهدات.