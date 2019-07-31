هاني شاكر: سمحنا لمحمد رمضان بالغناء وليس بخلع ملابسه على المسرح (فيديو)

علق نقيب الموسيقيين المصريين هاني شاكر، على الشكوى المقدمة بحق الفنان المثير للجدل محمد رمضان في نقابة الموسيقيين، بسبب غنائه بحفل المطربة بوسي دون الحصول على تصريح.

وقال هاني شاكر: ”رمضان حاصل على تصريح بالغناء وليس خلع الملابس على المسرح في الحفلات“، مضيفًا ”ما فعله أثار ردود فعل غاضبة لدى الكثير من الناس، هو حصل على تصريح بالأداء في الحفلات، أما مسألة خلع الملابس فهو في حاجة إلى مراجعة نفسه“.

ورأى شاكر في حديث لـ“إرم نيوز“، أنه ”لا بد من تقنين أغاني المهرجانات حتى لا يقوم أي شخص بغناء ما يحلو له“، مشددًا في الوقت ذاته على ”ضرورة إعادة الحفلات الغنائية من جديد وتقديم فن مضاد لهذا النوع من الأغاني“، مشيرًا إلى أن ”أغاني المهرجانات أصبحت مسيطرة حتى في السينما. يجب أن يحدث توازن بين الفن الغنائي الطربي والمهرجانات“.

يذكر أن هاني شاكر حسم مقعد نقيب الموسيقيين في مصر للمرة الثانية على التوالي، بعد تفوقه على منافسه مصطفى كامل في الانتخابات التي جرت بينهما أمس الثلاثاء.