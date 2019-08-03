ماغي بوغصن تصدم باسم ياخور: هل تعرف زوجتك بقصة حبنا؟ (فيديو)‎

وجهت الفنانة اللبنانية ماغي بوغصن، سؤالًا صادمًا إلى صديقها السوري باسم ياخور، جعلته يتلعثم في الحديث، فاقدًا الاستيعاب، حيث سألته حول إخباره زوجته عن علاقة الحب التي جمعت بينهما في الماضي.

وقالت ”بوغصن“، خلال استضافتها ببرنامج ”أكلناها“، الذي يقدمه ياخور : ”خلال تواجدي بسوريا صار في علاقة حب أنا وإياك بوقتها اتفقنا ما نخبر حدا، مؤخرًا أعلنت عن السر لزوجي، مرتك بتعرف بالموضوع؟“.

وردّ ”ياخور“، مستعجبًا من سؤالها، قائلًا: ”ما فهمت السؤال، هيدا السؤال ما فيه احتمالات، الاحتمال الوحيد تبعه إنك تقضي عليا نهائيًا، شو هالمزحة هي“.

وكشفت ”بو غصن“، أنها مجرد مزحة لا أكثر، قائلة: ”أكيد عم أمزح معك ومش هيدا السؤال، نحن طول عمرنا رفقا ومثل الأخوة“، مبينة أن زوجته تعلم بهذا المقلب الذي نفذته معه في البرنامج.

جدير بالذكر أن الفنانة اللبنانية ماغي بوغضن، كانت قد تعرضت إلى وعكة صحية خلال الفترة الماضية، وعلى أثر ذلك تم نقلها إلى المستشفى، حتى تماثلت للشفاء.