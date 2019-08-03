ماغي بوغصن تصدم باسم ياخور: هل تعرف زوجتك بقصة حبنا؟ (فيديو)‎

وجهت الفنانة اللبنانية ماغي بوغصن، سؤالًا صادمًا إلى صديقها السوري باسم ياخور، جعلته يتلعثم في الحديث، فاقدًا الاستيعاب، حيث سألته حول إخباره زوجته عن علاقة الحب التي جمعت بينهما في الماضي.
وقالت ”بوغصن“، خلال استضافتها ببرنامج ”أكلناها“، الذي يقدمه ياخور : ”خلال تواجدي بسوريا صار في علاقة حب أنا وإياك بوقتها اتفقنا ما نخبر حدا، مؤخرًا أعلنت عن السر لزوجي، مرتك بتعرف بالموضوع؟“.
وردّ ”ياخور“، مستعجبًا من سؤالها، قائلًا: ”ما فهمت السؤال، هيدا السؤال ما فيه احتمالات، الاحتمال الوحيد تبعه إنك تقضي عليا نهائيًا، شو هالمزحة هي“.
وكشفت ”بو غصن“، أنها مجرد مزحة لا أكثر، قائلة: ”أكيد عم أمزح معك ومش هيدا السؤال، نحن طول عمرنا رفقا ومثل الأخوة“، مبينة أن زوجته تعلم بهذا المقلب الذي نفذته معه في البرنامج.
جدير بالذكر أن الفنانة اللبنانية ماغي بوغضن، كانت قد تعرضت إلى وعكة صحية خلال الفترة الماضية، وعلى أثر ذلك تم نقلها إلى المستشفى، حتى تماثلت للشفاء.
View this post on Instagram
#ماغي_بوغصن تصدم #باسم_ياخور • • • ❤️ @altwemeren . . .. … .. @wedding_style_38 @Rmaziat_and_misc _________ #مشاهير#سنابات#سناب#هاشتاق#نجوم#اخبار #شيماء_سبت#بدريه_احمد #العراق #امل_العوضي #ماجد_المهندس #لجين_عمران #فنانين #احلام#انستغرام#نهى_نبيل #فيديو#بلقيس_فتحي#مقاطع_ضحك#نهي_نبيل#اكسبلور#دعايه#اعلان#الامارات #هيفاء_وهبي .