باسم ياخور مشرفًا وبطلًا في مسلسل “ببساطة” (صور)

بدأ الفنان السوري، باسم ياخور، تصوير لوحات كوميدية في مسلسل جديد تحت إشرافه العام، ومن إنتاج شركة “إيمار الشام”، يحمل اسم “ببساطة”.

والعمل الجديد من فكرة ياخور وبطولته، إلى جانب مشاركة عدد من نجوم الدراما السورية، منهم: رنا شميس، جرجس جبارة، رنا الأبيض، وآخرون، أما تأليفه فشارك به عدد من الكتاب، ومن إخراج سيف الدين سبيعي.

والمسلسل كوميديا ناقدة يعتمد على لوحات درامية منفصلة، تقدم كل لوحة نقدًا لموضوع من الحياة اليومية بطريقة تشبه كثيرًا المسلسل الشهير “بقعة ضوء”، عبر تناول بعض الأحداث اليومية بطريقة ساخرة.

من جهة أخرى، سيحضر باسم ياخور أيضًا كممثل في مسلسل “حرملك”، إخراج تامر إسحق، وإنتاج كلاكيت، والذي يتم تصويره بين الإمارات ولبنان.