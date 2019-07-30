حقيقة الصورة المتداولة للإعلامية الكويتية فجر السعيد على فراش المرض

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للإعلامية الكويتية فجر السعيد وهي على فراش المرض، حيث تعاني من نزيف حاد بعد إجرائها عملية جراحية منذ أيام.

وبشأن حقيقة الصورة المتداولة نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان بيانًا عبر حسابها الشخصي على ”إنستغرام“، قالت فيه: ”توضيح تم انتشار صورة للإعلامية فجر السعيد الله يقومها بالسلامة ويشفيها هي وكل مرضى المسلمين“.

وتابعت: ”تم انتشار الصورة على أنها صورتها حاليًا في العناية المركزة.. للتوضيح هذه الصورة قديمة قبل أقل من عام سابق بعد عملية المرارة التي أجرتها في ذلك الوقت“.

وواصلت العيدان: ”كانت هذه الصورة في الغرفة وليست بالعناية المركزة، كما يتم تداولها بالسوشيال ميديا“.

وعن حالة فجر السعيد الآن، قالت: ”حالتها بإذن الله متجهة نحو الأفضل لكن تحتاج الدعاء.. أدعولها فلا يرد القضاء سوى الدعاء“.

يذكر أن فجر السعيد دخلت غرفة العمليات في مستشفى خاص بالكويت، وأجرت عملية ”تحويل مسار“ وبعدها بيومين أصابها تسريب من العملية أدى إلى تسمم حاد في الدم، وأثر على الوظائف الحيوية.