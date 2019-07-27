بسبب فجر السعيد.. أحلام تحظر أصالة على ”تويتر“

عاد التوتر من جديد بين الفنانة الإماراتية أحلام والمطربة السورية أصالة؛ بسبب الهجوم الذي شنه جمهور الأخيرة على الأولى، لغضبهم الشديد من دعمها للإعلامية الكويتية فجر السعيد، والتي على خلاف كبير مع مطربتهم المفضلة.

وأقدمت الفنانة الإماراتية على حذف أصالة من تويتر، بعد أن واجهت بمجموعة تغريدات الهجوم الذي تعرضت له من جمهور أصالة.

ويأتي ذلك بعد مرور حوالي شهرين فقط على قيام الفنانة الإماراتية أحلام، بإنهاء خلافاتها مع المطربة السورية أصالة نصري، إذ هنأتها بمناسبة عيد ميلادها، الذي يوافق الـ 15 من مايو الماضي، كما طلبت منها أن تسامحها.

ونشرت المطربة أحلام، صورة لأصالة عبر حسابها على ”تويتر“، وعلقت عليها قائلًة: ”من كل قلبي كل عام وأنتي بخير ربي يطول عمرك ويحميك ويخليك لعيلتك وحبايبك“.

ومطربتكم #بلوك يالله خلوا تويتر ينتعش اليوم بالملكه يا حثاله — A7lam أحلام ???????????????? (@AhlamAlShamsi) July 27, 2019

وأضافت أحلام: ”كل عام وأنتي أختي، مهما حصل بيننا أنا من قلبي أحبك وسامحتك وأنتي سامحيني“.

وردت أصالة، على تهنئة أحلام، بالقول: ”شكراً يا حلومة على معايدتك وألف شكر إنّك سامحتيني ياأمّ قلبّ طيب وإن شاء الله بنلتقى قريباً“.

يُذكر أن هناك العديد من الخلافات دبّت بين أصالة وفجر السعيد خلال الشهرين الماضيين، وتحديدًا عندما طلبت أصالة الجنسية المصرية ثم هاجمتها ”فجر“ بسبب حصولها على الجنسية البحرينية، وتوعدتها بحرب شعواء ثم هدأت الأمور بينهما قليلًا عندما استجابت لها أصالة بحذف فيديو كانت قد نشرته وألمحت فيه فجر السعيد إلى أن أصالة أهانت البحرين.