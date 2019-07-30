بعد خسارته.. مصطفى كامل يتوعد بفضح ”فساد“ نقابة الموسيقيين ويتخلى عن صداقة هاني شاكر (فيديو إرم)

توعد الفنان المصري مصطفى كامل بفضح ”فساد“ نقابة الموسيقيين ومسؤوليها، بعد خسارته أمام المطرب المصري هاني شاكر، الذي فاز للمرة الثانية على التوالي بمنصب النقيب في الانتخابات التي جرت بينهما، الثلاثاء.

وقال كامل في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“: إن ”الدولة ستعرف كل شيء، لأن هناك أمورًا مريبة وهناك مستندات تدين مسؤولي النقابة وهم خائفون مني لهذا السبب“.

وأضاف أنه ”لا يصح أن يؤازر هاني شاكر في انتخابات النقابة، أكثر 4 أشخاص فسادًا داخل هذا الكيان، أنا ألغي صداقتي به من اليوم بسبب تواجده مع هؤلاء الأشخاص“.

وأكد كامل أنه ”لو كانوا هؤلاء الفاسدين هم الذين يدعمون هاني شاكر في الانتخابات، فأقول له أنا مصطفى كامل الذي قدمت لك أغاني الحلم الجميل ويارتني وسألتك، ألغي صداقتي بك، وانتهت تمامًا من اليوم“.

وتابع قائلًا: ”سألغي صداقتنا إلا إذا جلست في خيمة وسط موسيقيي مصر الذين ستترأسهم وليس مع هؤلاء الفاسدين والسارقين“، مشيرًا إلى أنه ”من العيب على هاني شاكر أن يجلس مع هؤلاء، ولم أتواصل معه، أنا أتواصل مع الله فقط“.

ويوم أمس الإثنين، حسم القضاء المصري، أزمة انتخابات نقابة المهن الموسيقية، عندما رفضت المحكمة الإدارية العليا الطعون المقدّمة من عدة أطراف، لاستبعاد هاني شاكر من المنافسة.

وعلى الهامش، كشف الفنان مصطفى كامل عن أعماله الجديدة في مجال الغناء والتأليف، حيثُ قال: ”سأقدم أغاني (سينجل) لي ولإيهاب توفيق سيتم طرحها في الأسواق خلال 10 أيام“.