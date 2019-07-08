رسميًا.. مصطفى كامل يُنافس هاني شاكر على منصب نقيب الموسيقيين في مصر (صور)

قرر الفنان المصري مصطفى كامل منافسة الفنان هاني شاكر في انتخابات نقابة المهن الموسيقية في مصر، التي ستُجرى في 30 من شهر تموز/يوليو الجاري.

وتواجد مصطفى كامل، اليوم الإثنين، في مقر نقابة الموسيقيين بوسط العاصمة القاهرة، حيثُ تقدم بأوراق ترشحه لمنصب نقيب الموسيقيين.

ورافق الفنان مصطفى كامل كل من الفنانين المصريين أحمد العيسوي، وحلمي عبدالباقي، ومحمد عواد، وعمرو شيحة، وسيد السمان، وخالد عبدالله، حيث تقدموا بأوراق ترشحهم للمنافسة على عضوية مجلس النقابة.

وبدا من تواجد الفنانين أن مصطفى كامل قرر تحديد القائمة التي ستدعمه في مجلس النقابة الجديد حال فوزه بمنصب نقيب الموسيقيين للمرة الثانية.

وعلى هامش الترشح، طالب الفنان مصطفى كامل أن تتم إجراءات انتخابات ”الموسيقيين“ تحت إشراف قضائي كامل، موضحًا أنه ”حريص على أن تخرج الانتخابات بنزاهة وشفافية تليق بأعرق نقابة فنية عربية، وتقول صناديق الاقتراع كلمتها“.

وطالب مصطفى كامل، وهو نقيب الموسيقيين السابق والمرشح الحالي، أعضاء الهيئة العامة بعدم التأثر بأي أحاديث يتم تداولها بشأن الرشاوى الانتخابية، سواء كانت في صورة علاج أو معونات، لأنها حق للموسيقي طوال الوقت حسب القانون.

وكان النجم المصري هاني شاكر قد أعلن خوضه المنافسة على منصب نقيب المهن الموسيقية في مصر للمرة الثانية، بعد أن تقرر فتح باب الترشح للانتخابات أمس الأحد.

وأكد هاني شاكر، في بيان صحفي له، أن ”العمل النقابي مسؤولية كبيرة تتطلب الكثير من الجهد من أجل تحقيق العدالة الإنسانية لفئة معينة من المجتمع، تعنى بتشكيل وجدان الشعب المصري، في ظل التحديات التي تواجهها الدولة“.

وأشار النجم المصري إلى أنه يرى أن ”النقابة بدأت في استعادة الكثير من عافيتها“، موضحًا أنه ”حقق العديد من الإنجازات خلال الدورة المنقضية، حيث تم القفز بالعمل النقابي إداريًا وماليًا بطريقة تحقق طموحات وأحلام أعضاء الجمعية العمومية“.

وشددّ على أنه ”خاض التجربة الأولى بناءً على مطالبات عدد كبير من الزملاء في الوسط الموسيقي، خاصة أن النقابة وصلت لتدهور كبير في الأداء“، مشيرًا إلى أن ”إجمالي الودائع بالنقابة وصل إلى 24 مليون جنيه بعدما تسلمها لمدة أربعة أعوام وفي حسابها 7 ملايين جنيه فقط“.

يُذكر أن مصطفى كامل سبق وأن شغل منصب القائم بأعمال نقيب المهن الموسيقية، ثم نقيبًا للمهن الموسيقية، ثم خاض الانتخابات 3 مرات، حصل في مرتين منهما على أعلى نسبة من الأصوات، وانتهت المرة الأخيرة لصالح منافسه الفنان هاني شاكر، النقيب الحالي المنتهية ولايته.