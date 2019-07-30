نجل أنغام يهدد زوجها أحمد إبراهيم ويصفه بـ ”الحقير“

يبدو أن الهجوم الذي شنه نجل الفنانة المصرية أنغام، عمر عارف، على زوجها الموزع أحمد إبراهيم مؤخرًا وإلغاءه متابعة والدته عبر مواقع التواصل، لن يتوقفا عند هذا الحد.
ففي تصعيد إضافي للحرب التي أعلنها على زوج والدته بعد نشره صورة له عبر ”إنستغرام“ ووجه له تهديدا بقوله: ”مسيرك هتقع في ايدي“، عاد ليفتح فصلاً جديدًا من الحرب عليه.
وأوضح نجل أنغام في منشور طويل عبر ”إنستغرام“ أنه لن يتسبب في إيذاء والدته واصفًا زوجها بالحقير، إذ قال: ”لإنهاء هذا الجدل، هي والدتي ولن أدير ظهري لها أبدًا حتى لو لم أوافق على كل شيء، أي شخص يعتقد أنني سوف أؤذي والدتي فهو لا يعرف من أنا، كل ما أفعله هو لأنني أهتم بها وأحبها“.
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To end this shit, she is my mother. I would never turn my back on her even if we disagree on everything. Anyone who thinks i would hurt my own mother does not know who i am, everything im doing is for her because i care for her and because i love her. None of you have the right to neither attack or defend me or her. Things were made public because unfortunately we do not live a private life and those who know what it’s like will know the pressure it causes. I will always stay true to myself and will always stand by the truth. Yes i do have problems with the guy and i despise him for many reasons, it is what it is. But, dont you ever think for a second that i would want to hurt my mother. Media, cut the bullshit. fake accounts, i see you. All the people thinking they know what’s happening and know what’s best, mind your damn business because you dont know shit. You dont love my mother more than I do. @anghamofficial , i love you despite everything. Me and my brother are your ONLY backbones and NO ONE can ever take our place, I’m not temporary like some people.. I am forever. Mom, i love you.
وأضاف عمر عارف: ”لا يحق لأي منكم مهاجمتي أو الدفاع عني، لقد تم نشر كل شيء على الملأ لأننا للأسف لا نعيش حياة خاصة تسبب لنا ضغوطات، سأظل دائماً صادقًا مع نفسي وسأظل دائمًا إلى جانب الحقيقة“.
وأكد نجل أنغام أن لديه مشاكل مع زوج والدته، بقوله: ”نعم لدي مشاكل مع الرجل وأحتقره لأسباب عديدة، ولكن، لا تفكر لثانية واحدة في أنني أريد أن أؤذي والدتي. وسائل الإعلام والحسابات الوهمية وكل الأشخاص الذين يعتقدون أنهم يعرفون ما يحدث ويعرفون ما هو الأفضل، اهتموا بشأنكم لأنكم لا تعرفون شيئا.. أنتم لا تحبون أمي أكثر مني“.
وفي ختام حديثه، وجه نجل أنغام رسالة لوالدته، قائلا: ”أنا أحبك على الرغم من كل شيء، أنا وشقيقي العمود الفقري الوحيد لك ولا يمكن لأحد أن يحل محلنا، فأنا لست مؤقتًا مثل بعض الناس.. أنا إلى الأبد. أمي أنا أحبك“.
وكان نجل أنغام قد فاجأ الجميع منذ أيام بنشره صورة لزوج والدته على خاصية ”ستوري“ إنستغرام، وقال له: ”مسيرك هتقع في إيدي.. كل حاجة هتتقال خلاص“، إلا أنه سريعا ما حذف المنشور.