أنغام تحسم الجدل حول وقوع خلافات مع زوجها بعد عودته لطليقته

وضعت الفنانة المصرية أنغام، حدًا للأنباء التي يتم تداولها خلال الأيام الماضية، حول وقوع خلافات بينها وبين زوجها الموزع أحمد إبراهيم، بعد عودته لطليقته ياسمين عيسى، من خلال نشرها لصورة عبر حسابها الرسمي على موقع ”إنستغرام“.

وظهرت أنغام في الصورة وهي تجلس بجوار زوجها وهو يضع يده على كتفها، تأكيدًا منها على عدم وجود أي خلافات بينهما كما يقال، خاصة أنها وصفته بأنه السند لها طوال الوقت.

وعلقت الفنانة المصرية على الصورة، قائلة: ”مع إني مابحبش السيلفي حبيت الصورة عشان إيده على كتفي زي ما هو دائمًا إيده على كتفي وساندني“.

وكانت قد انتشرت أخبار تفيد وقوع خلافات بين الفنانة المصرية أنغام وزوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، منذ معرفة الأولى بعودة الأخير لطليقته ياسمين عيسى.

ودعم هذه الأنباء بقوة، قيام أنغام بحذف منشور سابق لها على ”إنستغرام“، هنأت فيه زوجها بعيد ميلاده برسالة مكتوبة بخط يدها.

ولم تكتف أنغام بذلك، بل حذفت -أيضًا- تعليقًا لها على منشور زوجها الذي هنأها فيه على ألبومها ”حالة خاصة جدًّا“.

وكانت ”إرم نيوز“ انفردت بخبر رد أحمد إبراهيم لطليقته ياسمين، قبل انتهاء أشهر العدة، دون علمها، إذ أرسل الإخطار الخاص بإعادتها له، لعنوان شقتهما القديمة حتى لا يصل إليها وتعرف بالأمر في حينه.