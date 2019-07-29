العثور على جثة الممثلة البريطانية ”بولا ويليامسون“ في منزلها

عُثر على جثة الممثلة البريطانية المشهورة ”بولا ويليامسون“ داخل منزلها في بريطانيا.

وقالت الشرطة البريطانية إنه تم اكتشاف جُثة الممثلة البالغة من العمر 38 عامًا في منزلها، ولم يتم الكشف عن سبب وفاتها.

وكانت الممثلة قد تزوجت من السجين الأكثر عنفًا في بريطانيا تشارلز برونسون، وذلك في مدينة ”ويست يوركشاير“ في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2017، حيثُ كان مُقيدًا لمدة ساعتين خلال الحفل.

ولكن سرعان ما انهارت علاقتهما بعد نشر صورة للممثلة مع رجل، حيثُ عبرت الممثلة ويليامسون عن ”حزنها“ على انهيار الزواج وإلغائه.

قامت ويليامسون بدور البطولة في مسلسل ”شارع كورونيشن“، بين عامي 2008 و2012، ومسلسل ”هولي أوكس“ في عام 2012، وشاركت هذا العام في مسلسل ”Yardies“، الذي لم يصدر بعد، إلى جانب عدد من الأعمال البريطانية.

يُذكر أن برونسون البالغ من العمر 66 عامًا، مدان بالعديد من عمليات السطو المسلّح، أسفرت عن إيذاء العديد من الاشخاص بشكل كبير، وسجن في عام 1974 وأمضى ما يقارب الـ41 عامًا في السجن.