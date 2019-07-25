تامر عبدالمنعم يكشف موعد عرض ”الضاهر“ (فيديو)

كشف الفنان المصري تامر عبدالمنعم استئناف تصوير مسلسله الجديد ”الضاهر“ مع الفنان محمد فؤاد، والذي توقف أكثر من مرة، موضحًا أنه تم حل جميع المشاكل الفنية للمسلسل، والمتوقع أن يتم عرضه في سبتمبر المقبل.

وقال عبدالمنعم، في لقاء خاص مع ”إرم نيوز“، إنه يشارك في تصوير مسلسل مع الفنان خالد الصاوي ونخبة كبيرة من النجوم من إنتاجه وتأليفه، مضيفًا أنه يعكف خلال الفترة الحالية على تأليف مسلسل جديد.

وأضاف أن إعادة إحياء دور ”قصر السينما“ في تنشيط الحالة السينمائية المصرية، كانت من أهداف وزارة الثقافة، موضحًا أن الوزارة بدأت في بناء البنية التحتية من خلال تجهيز المشروع بأفضل الأجهزة والتقنيات الفنية.

وأوضح أن ”قصر السينما“ سيبدأ في استئناف نشاطاته الفنية من خلال تقديم الدعم الفني والمادي للطلاب، ومساعدتهم في استخراج التصاريح وتصوير أفلام الشباب، لافتًا إلى أن “ قصر السينما“ يمثل أفضل وأهم مركز ثقافة سينمائي في مصر، من حيث الأجهزة والمعلومات الفنية والكوادر.