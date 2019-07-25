وفاة فاروق الفيشاوي.. تغلب على كل الصعاب وهزمه ”السرطان“ (فيديو)

رحل عن عالمنا اليوم الخميس، الفنان المصري فاروق الفيشاوي، بعد صراع مع مرض السرطان، الذي أُعلنت إصابته به منذ أكتوبر 2018. ويتمتع ”الفيشاوي“ بموهبة جيدة في التمثيل، حيث شارك في عشرات الأفلام والمسلسلات. وفي السطور التالية ترصد ”إرم نيوز“ أبرز ما في حياته الفنية والشخصية.

ولادته وتعليمه

ولد فاروق الفيشاوي بإحدى قرى مركز سرس الليان بمحافظة المنوفية، في فبراير عام 1952 لأسرة غنية جدًا مكونة من أبوين و5 أشقاء هم (بنتان و3 أولاد) كان فاروق أصغرهم، وتوفي والده عندما كان في الحادية عشرة من عمره، فتولى رعايته وتربيته شقيقه الأكبر رشاد.

حصل فاروق الفيشاوي على بكالوريوس في الطب العام وقبلها على ليسانس الآداب من جامعة عين شمس.

زواجه

تزوج فاروق الفيشاوي من الفنانة المصرية سمية الألفي، وأنجبا أحمد الفيشاوي وعمر الفيشاوي، ووقع الطلاق بينهما بعد سنوات من الزواج بسبب الخيانة، بحسب ما تم نشره، ولكن سمية نفت بنفسها أن يكون سبب انفصالها عن زوجها وحب عمرها الوحيد فاروق الفيشاوي الخيانة، وأكدت أنها سامحته، لكنها اضطرت للانفصال خوفًا على أولادها بعد 16 عامًا من المعاناة من هروب فاروق من أي قيود عائلية.

وقالت إن الصفة التي لم تحبها في زوجها السابق، هي أنه يحب أن يكون حرًا تمامًا بلا قيود، في حين أنها مرتبطة جدًا ببيتها وأولادها، وأنها استمرت في زواجها منه لمدة 16 عامًا، حتى اضطرت في نهاية الأمر أن تنفصل عنه من أجل مصلحة أولادها.

هذا الدور سبب شهرته

بحسب رواية الفنان المصري خالد زكي، التي أعلن فيها عن ندمه لرفضه المشاركة في مسلسل ”بابا عبده“، بسبب تجسيده دورًا شريرًا للغاية، أكد أنه بعدما رفض الدور، جسده الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، وكان سببًا في انطلاقته وشهرته، متابعًا: ”ده رزق بيوزعه ربنا، وبعد التجربة دي جسدت أدوار شر كتير“.

ما قاله الفيشاوي عن عادل إمام

في عيد ميلاد عادل إمام الأخير، الذي كان في مايو الماضي، أرسل الفنان فاروق الفيشاوي رسالة إلى مواطنه الفنان القدير عادل إمام، حيث قال إن الزعيم هو الفنان الذي استطاع أن يثبت نفسه على مدار أكثر من نصف قرن.

أحب أعماله مع عادل إمام

أعرب فاروق الفيشاوي عن سعادته بمشاركة الزعيم عادل إمام في أكثر من عمل فني، لكنه أكد أن أقرب الأعمال لقلبه فيلم ”حنفي الأُبهة “ والذي استطاع أن يحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وأيضًا فيلم ”المشبوه“، للمخرج سمير عاطف، حيث تردد ”الفيشاوي“ في المشاركة بهذا الفيلم عندما عرض عليه الدور، بسبب مشهد ضرب يجمعه بعادل إمام، حيث كان يشعر بالقلق بسبب أنه سيتلقى الضرب من الجمهور، إلا أن المخرج أقنعه بالدور.

رحلته مع الإدمان

تعرض فاروق الفيشاوي لأزمة كبيرة وهو في مرحلة شبابه حيث قام بإدمان المخدرات، ولكن مشاعر الأبوة كانت دافعًا إلى إقلاعه عن تلك العادة، حيث شاهده ابنه أحمد الفيشاوي في هذا الوضع، فقرر الأب أن يقلع عن هذا الأمر، وخرج بشجاعته ليعلن عن تجربته، حتى تكون عبرة للشباب كي لا يقعوا في مثل هذا الفخ.

إنكار نسب الحفيدة

تعتبر قضية ابنه الفنان أحمد الفيشاوي من أهم القضايا التي شغلت الرأي العام حينها، حيث أثار بطل الحكاية أحمد الفيشاوي الجدل وهو في مقتبل مشواره الفني، حيث رفض أحمد الفيشاوي الاعتراف بنسب ابنته من السيدة هند الحناوي، وساعده على ذلك والده الذي لم يعترف هو الآخر بنسب حفيدته إليه، إلا أن المحكمة قضت بثبوت النسب، وما كان من الفيشاوي الكبير بعد ذلك إلا أن يغمر تلك الفتاة بحنانه، وأصبحت لا تفارقه في كثير من الأحيان.

فنانتان أُشيع زواجه منهما

في عيد ميلاده الأخير الذي كان في فبراير 2019، حرص عدد كبير من الفنانات على مشاركته احتفاله بعيد ميلاده، ومنهن النجمات شهيرة، وفاء عامر، دنيا عبد العزيز، نيرمين الفقي، إلهام شاهين، بوسي شلبي، وغيرهن.

ولكن ما لا يعرفه البعض أنه قد أُشيع زواج الفنان فاروق الفيشاوي من الفنانتين ”نيرمين الفقي، ودنيا عبد العزيز“، إلا أن الأولى نفت الخبر والثانية لم تكتف بنفي الخبر فقط، بل رفعت دعوى قضائية ضد المجلة التي نشرت خبر زواجهما حينها.

موقف كشفته الفنانة أصالة

كشفت المطربة السورية أصالة عن موقف قديم جمعها بالفنان فاروق الفيشاوي تجسد فيه المعنى الحقيقي للإنسان الخلوق، فكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“: ”الأستاذ فاروق الفيشاوي واحد من بعض أشخاص التقيتهم وأثّروا في من موقف واحد بس من كم سنة فاتوا كان الأستاذ عامل ببيته عشا وعزمني ورحت طبعًا، وكان موجود عنده ناس كتير مشهورة من فنّانين وغيرهم“.

وأضافت: ”وطبعًا اهتمّ بكلّ ضيوفه واهتمّ أكتر بالشباب الّلي جايين مع الضيوف (الّلي بيسوق، والّلي بيرافق إلخ…) وتصرّف طول السهرة بأخلاق ما شفت لها مثيل، وببساطة وبخفّة دمّ وبحنان بالغ وإنسانيّة“.

وتابعت: ”وما استغربت أبدًا ردّة فعله على المحنة الّلي عايشها هالبني آدم الحقيقي، هوّ صادق في تعامله مع نفسه ومحيطه كلّه دون تفرقة، وآلاف النّاس من الّلي خصَّهم بإهتمامه ورعايته، من غير ما حدا يعرف إلّا عن طريق الصدفة، بيدعوله بكلّ لحظة، وملايين البشر وأنا واحدة منهم أكيد شافوا أو سمعوا عن نبل شعوره كمان بيدعوله، الله يعافيه ويشفيه بأقرب وقت، آمين ياربّ العالمين“.

تهربه من الضرائب

خلال يونيو 2018، أصدرت نيابة التهرب الضريبي قرارًا بضبط وإحضار الفنان فاروق الفيشاوي، وذلك لسداد باقي المستحقات الضريبة المقدرة بقيمة 160 ألف جنيه.

وكشفت تحقيقات نيابة التهرب من الضرائب، قيام الفنان فاروق الفيشاوي بالمشاركة في عدد من المسلسلات والحملات الدعائية وأنه متبقٍ عليه مبلغ 160 ألف جنيه لم يسددها.

بعد ذلك انتهى الأمر ولم يتحدث فيه أحد، ويبدو أنه قام بتسوية الأمور من خلال محاميه الخاص، نظرًا لمعاناته مع المرض الذي كان يلزمه الفراش بين الحين والآخر.

رحل قبل أن يحقق أمنيته

كشف الفنان المصري فاروق الفيشاوي عن أمنيته التي أراد أن يحققها على المستوى الفني، وهي تقديم عمل عربي يرد به على الدعاية الصهيونية التي تتهم العرب بالإرهاب.

وأوضح في تصريحات صحفية له أنه يريد أن يكون الفيلم عن المطران كابوتشي، وهو قس سوري كان سفيرًا للفاتيكان في القدس، منوهًا أنه شغوف بأن يقدم شخصيته في فيلم عربي.

واستطرد في حديثه قائلًا: إنه لم يجد أنسب من قصة حياة هذا الرجل الذي تعاطف مع القضية الفلسطينية، وهو ما جعله متحمسًا لذلك، مردفًا أن هذا القس كان يأتي بالسلاح من لبنان إلى فلسطين، ليساعد المقاومة الفلسطينية.

وأكد أنه لا يفكر في تقديم فيلم عن المطران كابوتشي كممثل يجسد شخصيته، ولكنه سيشارك في إنتاجه مع صديقه المخرج عمر عبدالعزيز، والمؤلف محسن زايد، إلا أن رحيل الثاني مع عدم مساعدة الظروف لهم حال دون إتمام العمل.

وأضاف ”الفيشاوي“ أن هذه الشخصية والاهتمام بتجسيدها في السينما سيكونان وصيته لابنه الفنان أحمد الفيشاوي، كي يهتم بهذا المشروع، والسعي وراءه لحين خروجه إلى النور.

مرض السرطان يتسبب في رحيله

في أكتوبر عام 2018 تم تكريم الفنان فاروق الفيشاوي، في حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي، ولكن فاجأ ”الفيشاوي“ جمهوره بإعلان إصابته بالسرطان ليصدم هذا الخبر أصدقاءه بالوسط الفني ومحبيه، ثم أعلن أنه سينتصر على المرض، ووجد فاروق الفيشاوي الدعم من عدد كبير من النجوم أبرزهم إلهام شاهين ومحمود حميدة وليلى علوي وكمال أبو رية، ولكن في الآونة الأخيرة، خاض فاروق الفيشاوي رحلة معاناة صعبة مع المرض حتى رحل عن عالمنا اليوم.

رفض العلاج على نفقة الدولة

بعد أن أعلن فاروق الفيشاوي إصابته بمرض السرطان، عاد وأعلن أنه رفض العلاج على نفقة الدولة، مؤكدًا أنه يستطيع تحمل مصاريف علاجه رغم أنها باهظة، موضحًا أن هناك عددًا من الأشخاص الذين وصفهم بـ“الغلابة“ يحتاجون العلاج وهم أولى منه.

وأكد ”الفيشاوي“ خلال استضافته بأحد البرامج، أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة المصرية طلبت جميع الأوراق والتحاليل الخاصة بتشخيص مرضه لتتحمل الدولة تكلفة العلاج، إلا أنه وجه الشكر للدولة والوزارة على قرارهم.