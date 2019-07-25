كيف نعى أهل الفن فاروق الفيشاوي؟

أثار رحيل الفنان المصري الكبير فاروق الفيشاوي، عن عمر ناهز 67 عامًا بعد صراع لم يدم طويلاً مع مرض السرطان، حزنًا في نفوس نجوم الفن بمصروالوطن العربي، حيث حرصوا على توديع الفنان المصري من خلال حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ونعى الفنان الكبير عادل إمام، صديقه فاروق الفيشاوي عبر حسابه الرسمي على موقع ”انستغرام“، من خلال نشره لصورة تجمعهما، معلقًا: ’’البقاء لله في وفاة الفنان الكبير فاروق الفيشاوي‘‘.

وقالت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: ’’البقاء لله الفنان الكبير فاروق الفيشاوي أنت أجمل إنسان لكل الناس اللي اتعاملوا معك الله يرحمه ويصبر أهله وكل الناس اللي بتحبه‘‘.

وعبرت الفنانة اللبنانية نيكول سابا عن حزنها، فكتبت قائلة: ’’البقاء لله ربنا يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة حاجة تحزّن بجدّ‘‘، فيما قال الفنان المصري أحمد السقا: ’’لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء والدوام لله الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته‘‘.

أما الفنان محمد هنيدي، فدعا له بالرحمة قائلًا: ”البقاء لله ربنا يرحمك يارب“، واختار الفنان المصري محمد إمام نعيه بآية قرآنية، فكتب عبر حسابه على تويتر: ”فسبحان الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ“ البقاء لله حبيبي‘‘.

وأعربت الفنانة المصرية بشرى عن حزنها معلقة: ’’لا إله إلا الله، الله يرحمك يا أستاذ فاروق يا جدع ياللى مكنتش بترضى تكمل تصوير غير لما كل العمال تقبض فلوسها، ومستحقاتها الأول وكل الممثلين الصغيرين كمان، يا طيب يا كريم ويا محب للكل يا ابو احمد ربنا يصبر كل اهلك وأحبابك وأصحابك وجمهورك‘‘.

وقال الفنان أحمد السعدني: ’’لا اله الا الله من أطيب وأنضف وألذ الناس اللي ممكن الواحد يعرفهم في حياته الفنان العظيم والانسان الرائع روقه الله يرحمك يا حبيبي ويغفرلك انتم السابقون‘‘.

وأعربت الفنانة وفاء عامر عن حزنها الشديد بعد وفاة الراحل فاروق الفيشاوي فنشرت له من خلال حسابها على إنستغرام وعلقت: ’’البقاء لله رب العالمين‘‘.

ونعت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، رحيل الفيشاوي قائلة: ’’البقاء لله الفنان القدير فاروق الفيشاوي ربنا يرحمه يا رب و يجعل مثواه الجنة، خالص التعازي لابنه أحمد الفيشاوي و الأسرة الكريمة، ربنا يصبركم يا رب‘‘.

وودعه الفنان المصري هاني رمزي، بنعيه قائلًا: ’’مع السلامة يا روقة مشيت بسرعة قوى الله يرحمك يا غالي وربنا يعزي كل محبيك في كل الدنيا‘‘، وأضاف الفنان السوري ساموزين قائلًا: ’’وداعا فاروق الفيشاوي الله يرحمك كنت أخ كبير وصديق وعشرة عمر وأطيب قلب وأجمل ضحكة اللهم ثبته عند السؤال واغفر له إنا لله وإنا إليه راجعون“.

وقالت الفنانة المصرية صابرين: ’’إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمك ويغفرلك ياأجدع وأطيب خلق الله ربنا يبدلك خير من الدنيا وما عليها‘‘، فيما نعاه الفنان سيد رجب، عبر حسابه على ’’إنستغرام‘‘ قائلًا: ’’البقاء والدوام لله رحم الله الفنان فاروق الفيشاوى‘‘.

وتُوفي فاروق الفيشاوي، اليوم داخل مستشفى ابن سيناء، بعد صراع مع مرض السرطان، ومن المقرر أن يتم تشييع الجثمان بعد صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين اليوم.

يُذكر أن فاروق الفيشاوي أعلن في أكتوبر/تشرين الأول 2018 عن إصابته بمرض بالسرطان أثناء تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر الأبيض المتوسط.