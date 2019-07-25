وفاة الفنان المصري فاروق الفيشاوي

توفي الفنان المصري فاروق الفيشاوي، يوم الخميس، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، عن عمر ناهز 67 عامًا، وذلك بعد تعرضه لحالة صحية حرجة نقل على إثرها للمستشفى.

وأعلن فاروق الفيشاوي في شهر أكتوبر الماضي، إصابته بمرض بالسرطان، أثناء تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر الأبيض المتوسط.

وقال الفيشاوي على المسرح أمام الجمهور وقتها، إنه فوجئ بطبيبه المعالج يبلغه بهذا المرض، موضحًا أنه لن ينزعج من الخبر، وأخبر الطبيب أنه سيواجهه بكل شدة، وكأنه ”صداع عادي“ سيأخذ وقته ويمر.

يذكر أن فاروق الفيشاوي شارك مؤخراً في عروض مسرحية ”الملك لير“ مع النجم يحيى الفخراني، والتي انطلق عرضها في شهر فبراير الماضي، وتشارك في بطولتها ريهام عبد الغفور وهبة مجدي ورانيا فريد شوقي وأحمد عزمي ونضال الشافعي ومحمد فهيم وأحمد فؤاد سليم وناصر سيف وإخراج تامر كريم.