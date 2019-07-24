تدهور صحة الفنان فاروق الفيشاوي

تطورت الحالة الصحية للفنان المصري فاروق الفيشاوي، بشكل سريع خلال الساعات الماضية، إذ يرقد في غرفة الرعاية المركزة بأحد مستشفيات منطقة المهندسين في مصر لمعاناته مع مرض السرطان.

وأوضح مصدر من داخل نقابة الممثلين، في تصريح خاص لـ’’إرم نيوز‘‘ اليوم الأربعاء، أن وفدًا من مجلس النقابة توجه لزيارة الفيشاوي في المستشفى لمساندة أسرته.

وأكد أن حالة فاروق الفيشاوي تزداد سوءًا وتتراجع بشكل سريع للغاية وهو ما أثار قلق الأطباء في المستشفى، لافتًا إلى أن طبيبه الخاص الذي كان يعالجه في منزله يقوم بزيارته بين الحين والآخر في المستشفى إلا أنه غير مطمئن للحالة.

ونوه إلى أن فاروق الفيشاوي يدخل في غيبوبة بين الحين والآخر ولا يوجد مؤشر على استقرار الحالة، مطالبًا جمهوره في مصر والوطن العربي بالدعاء له.

وأوضح المصدر أن عددًا من أصدقاء الفنان المصري قاموا بزيارته، ويتواجد الفنان عماد رشاد أمام غرفة العناية المركزة بشكل مستمر، كونه من أقرب أصدقاء ”الفيشاوي“.

وشددّ على أن الطبيب المعالج رفض ما طلبته أسرة فاروق الفيشاوي، بعودته إلى منزله وتوفير الأجهزة الخاصة بالرعاية، إذ أمر بعدم خروجه من المستشفى نهائيًا.

ونقل فاروق الفيشاوي إلى أحد المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج الإثنين الماضي بسبب مضاعفات المرض.

يُذكر أن فاروق الفيشاوي أعلن في أكتوبر/تشرين الأول 2018 عن إصابته بمرض بالسرطان أثناء تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر الأبيض المتوسط.