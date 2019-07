تدهور الحالة الصحية للفنان المصري فاروق الفيشاوي

View this post on Instagram

كشفت نقابة الممثلين المصريين آخر تطورات الحالة الصحية للفنان المصري فاروق الفيشاوي بعد دخوله أحد المستشفيات إثر معاناته من مرض السرطان. . وقالت نهال عنبر، رئيس اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية، لـ"إرم نيوز"، إن الحالة الصحية للفيشاوي تدهورت خلال الساعات الماضية، واستدعى ابنه أحمد الفيشاوي، طبيبه الخاص للمنزل والذي أمر بنقل والده للعناية المركزة. . وأوضحت نهال أن الطبيب الخاص بفاروق الفيشاوي أكد أنه في حالة صحية حرجة وتم نقله اليوم، لأحد المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج داخل غرفة الرعاية المركزة. . وكان فاروق الفيشاوي أعلن في أكتوبر 2018، عن إصابته بمرض بالسرطان أثناء تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر الأبيض المتوسط.