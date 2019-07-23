نفي وفاة الدكتورة الكويتية فوزية الدريع

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في دولة الكويت، اليوم الثلاثاء، إشاعات عن وفاة الدكتورة فوزية الدريع (66 عامًا)، إثر حادث سير.

ونفت الإعلامية مي العيدان عبر حسابها في موقع التواصل ”تويتر“، وفاة مواطنتها، مؤكدة أنها ”بخير وتواصلت معها شخصيًّا“، مشددة على ضرورة توخي الحذر في نقل الأخبار.

وأكدت في تغريدتها: ”ياجماعه حرام اطلعون اشاعات الدكتوره فوزيه الدريع اسم الله عليها مافيها الا العافيه اليوم انا مكلمتها فلا اطلعون اشاعات و تخلون اَهلها واللي يحبونها ينفزعون حرام عليكم“.

ياجماعه حرام اطلعون اشاعات الدكتوره فوزيه الدريع اسم الله عليها مافيها الا العافيه اليوم انا مكلمتها فلا اطلعون اشاعات و تخلون اَهلها واللي يحبونها ينفزعون حرام عليكم #فوزيه_الدريع_في_ذمه_الله — مي العيدان (@mayal3eidan) July 22, 2019

واشتهرت الإعلامية الكويتية بعد برنامجها ”سيرة الحب“ على قناة الراي، وعرفت لاحقًا باسم ”الدكتورة فوز“، كما نجحت في كسب جماهيرية من خلال مساعدة الناس في أمور حياتهم النفسية والجنسية وفقًا للشريعة الإسلامية.