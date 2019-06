مي العيدان تهاجم بسمة وهبة بسبب سؤال وجهته لحليمة بولند‎ (فيديو)

View this post on Instagram

بسمه وهبه خلصت من سميه الخشاب واحمد سعد جه جذورنا انا و حليمه . . بس لان حليمه بولند دارسه اعلام تفهم النقدى الاتفاق و الاختلاف مع وجهات النظر. . شابوه حليمه ???????? #مي#مي_العيدان #سكوب#كشف #كشف_حساب #تصاميم #نهى_نبيل #فهد_الكبيسي #حياة_الفهد #راشد_الماجد #العراق#بغداد#الكويت#فنون#فن#فنان#حب #عقيل_الرئيسي #اكسبلور_فولو #الامارات #فرح_الهادي #الرياض#شمس #عبدالحسين_عبدالرضا #شيماءعلي #هبه_الدري #موديل_روز #هنادي_الكندري