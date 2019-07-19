ناصر القصبي يقاضي عبدالله السدحان مجددًا.. والأخير يرد: ”قلت المروءة“ (صورة)‎

رفع الفنان السعودي ناصر القصبي دعوى قضائية على مواطنه الفنان عبدالله السدحان؛ للمطالبة باسترداد سيارتين قديمتين موديل 82 وموديل 73 منه، وهو ما وصفه الأخير بـ“قلة المروءة“.

وكتب السدحان، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع ”تويتر“: ”اليوم تلقيت اتصالًا من مكتب المحامي عبدالعزيز المحمدي يقول الفنان النجم العظيم الرائع المبهر رافع دعوى علي يطالب بسيارتين عندي في المزرعة موديل 82 وموديل 73 الي عنده سطحةً يجي يحملها لدبي والزايد يشيله معها.. قلت المروءة“.

وسبق أن رفع الفنان السعودي ناصر القصبي، منذ أسابيع، دعوى قضائية ضدّ زميله الممثل السعودي عبدالله السدحان لفض الشراكة القائمة بينهما في شركة الهدف للإنتاج الإعلامي، التي يملكانها وأنتجا من خلالها مسلسلهما الشهير ”طاش ما طاش“ بأجزائه الـ 18، والذي توقف إنتاجه عام 2011، بعد انفصالهما فنيًا.

اليوم تلقيت اتصال من مكتب المحامي عبدالعزيز المحيمد يقول الفنان النجم العظيم الرائع المبهر رافع دعوى علي يطالب بسيرتين عندي في المزرعة موديل 82 وموديل 73 الي عنده سطحةً يجي يحملها لدبي والزايد يشيله معها .. قلت المرؤه — عبدالله السدحان (@Abdulsadhan) July 19, 2019

وكان من المفترض أن الخلاف بين كلا الفنانين السعوديين ناصر القصبي وعبدالله السدحان الذي دام حوالي 4 سنوات قد انتهى، وفور إعلان تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية عن عمل جديد يجمع بينهما، عبر قناة ”إم بي سي“.

وطالب الشيخ كلًا من القصبي والسدحان بالمشاركة في عمل واحد، أثناء حضورهما المؤتمر الصحفي للإعلان عن مشاريع الهيئة الترفيهية السعودية خلال العام الجاري.

ولم يعترض أي من الطرفين على فكرة المشاركة في عمل واحد من جديد، خاصة بعد تصفيق وترحيب جميع النجوم الحاضرين لهذا المؤتمر.