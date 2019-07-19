الفنان المصري أمير كرارة يستعد لتصوير فيلمه الجديد ”بطل روما“

تعاقد الفنان المصري أمير كرارة، مع شركة ”تالنت ميديا“ للإنتاج الفني على فيلم سينمائي جديد، يحمل اسم ”بطل روما“، مع المخرج المصري بيتر ميمي.

وكشف مصدر خاص داخل الشركة المنتجة لـ“إرم نيوز“، أن الشركة تنوي تصوير الفيلم بالتوازي مع تصوير جزء ثانٍ من فيلم ”كازابلانكا“، الذي حقق جماهيرية كبيرة منذ عرضه في السينما بموسم عيد الفطر الماضي، على أن يتم طرح الفيلمين عام 2020.

وأكد المصدر؛ أن الفيلم من تأليف الفنان المصري محمود البزاوي، وسيقوم بإخراجه بيتر ميمي، وسينتمي العمل لنوعية الأفلام الضخمة إنتاجيًا، حيث يتم تصويره في أكثر من دولة أوروبية.

وتواصلت ”إرم نيوز“، مع أمير كرارة، فرفض الحديث عن أي عمل سينمائي له خلال الفترة المقبلة، احترامًا للتعاقدات مع الشركة المنتجة وحتى لا يضر بنفسه أو بالآخرين.

وعن فيلم ”كازابلانكا“، أكد أنه يعتبره ”المحطة الأهم في مشواره الفني في السينما“، موضحًا أن ”العمل كان مقررًا له التصوير في اليونان، لكن بيتر ميمي ووليد منصور، فضلا المغرب ومن هنا جاء اسم الفيلم“.

ولفت كرارة، إلى أن فكرته نشأت من خلال جملة ”هجامين البحر“، وموجودة منذُ عام 2015 وتحدث فيها مع المؤلف هشام هلال، وعندما حان إنتاجه هاتفه لأنه الأولى بكتابته.

ويعد فيلم ”بطل روما“، هو التعاون الثالث على مستوى السينما بين أمير كرارة والمخرج بيتر ميمي، بعد فيلمي ”حرب كرموز“، و“كازابلانكا“.