بعد إزاحة تامر حسني عن القمة.. أمير كرارة يعلق على تفوق ”كازابلانكا“ أمام ”البدلة“

أعرب الفنان المصري أمير كرارة، عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه فيلمه السينمائي ”كازابلانكا“، والذي استطاع أن يتصدر به قائمة أعلى الإيرادات في تاريخ السينما المصرية‎، موجهًا الشكر للجمهور؛ لأنهم السبب الرئيس في هذا النجاح.

وأشار أمير كرارة، في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، أن ما حدث يعد إنجازًا سيظل فخورًا به على المستوى الشخصي، موضحًا أن السينما المصرية استعادت عافيتها خلال السنوات الماضية.

وبشأن إزاحته لفيلم ‘‘البدلة’’، الذي قام ببطولته النجم المصري تامر حسني، بعد عام كامل من تصدره للإيرادات، أكد أن هذا في صالح السينما المصرية عمومًا، ولا يُثير المشاحنات بين الأشخاص، لافتًا إلى أنه يحترم تامر حسني، لأنه نجم كبير.

وعما إذا كان هذا النجاح سيدفع صناع الفيلم لعمل جزء ثانٍ، قال إن الجمهور أيضًا هو من سيحدد ذلك، وبناء على ما ترصده الشركة من رد فعل في الشارع المصري حول جزء ثانٍ للفيلم سيكون التنفيذ قائمًا، موضحًا أن فيلم ”كازابلانكا“، انتهى بعنصر التشويق للجمهور لعمل جزء ثانٍ.

وكان فيلم ”كازابلانكا“، قد حقق رقمًا قياسيًا في تاريخ السينما المصرية، بوصوله إلى أعلى الإيرادات في شباك التذاكر، بما يعادل 67.7 مليون جنيه مصري (4 ملايين دولار) تقريبًا، ويجسد فيه أمير كرارة دور البطولة، وكان أول عرض له في موسم عيد الفطر الماضي.

وأوضحت مصادر لـ“إرم نيوز“، أن الفيلم تخطى بهذه الإيرادات، فيلم ”البدلة“ للنجم تامر حسني، الذي حقق الموسم الماضي، إيرادات أقل من ”كازابلانكا“ بـ500 ألف جنيه مصري فقط، ليصبح الأعلى في تاريخ السينما المصرية.

يذكر أن فيلم ”كازابلانكا“ بطولة أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبدالجليل، إياد نصار، لبلبة، محمود البزاوي، النجم التركي خالد أرغنتش وعدد من النجوم كضيوف شرف، وهم مصطفى شعبان ونيللي كريم وبيومي فؤاد وأحمد فهمي وآخرون، وهو من تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة ”سينرجي فيلمز“.