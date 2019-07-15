أحلام: سنرقص في حفل للتاريخ بمهرجان ”سودة عسير“ في السعودية

أعلنت النجمة الإماراتية أحلام، عزمها إحياء حفل افتتاح مهرجان ”سودة عسير“ في السعودية، يوم 13 آب أغسطس المقبل، موضحًة أنها سترقص مع الجمهور في حفل وصفته بأنه ”سيكون للتاريخ“.

وكتبت الفنانة الإماراتية، في تغريدة عبر حسابها على ”تويتر“، قائلة: ”مرحبًا هيل عد السيل، حنا فوق في سودة عسير، وفنانة العرب تفتتح مهرجان سودة عسير، أنتظركم وراح نرقص خطوة عسيرية، وكعادتها فنانة العرب حفل للتاريخ بحول الله في بلدي الثاني، السعودية معاكم بنت زايد بنت الإمارات“.

ومرحباً هيل عد السيل #حنا_فوق في سوده عسير وفنانه العرب تفتح مهرجان #سوده_عسير ????انتظركم وراح نرقص خطوه عسيريه ????????????????????????????????وكعادتها فنانه العرب حفل للتاريخ بحول الله في بلدي الثاني #السعوديه ????????????معاكم #بنت_زايد بنت الامارات pic.twitter.com/vXJjj4eR98 — A7lam أحلام ???????????????? (@AhlamAlShamsi) July 15, 2019

وكشف ”بوستر“ أرفقته أحلام، مع تغريدتها عن تفاصيل الحفل، والذي سيكون ضمن حفلات ”موسم السودة“، على مسرح طلال مدّاح في قرية المفتاحة بمدينة أبها بالمملكة العربية السعودية.

ويأتي هذا الحفل تنفيذًا لوعد أحلام، لجمهورها في السعودية بالعودة مجددًا لإحياء حفل غنائي جديد، وذلك بعد النجاح الذي حققته في حفلها بافتتاح موسم جدة.

وطالبت أحلام، السعوديين بأن يكونوا على جاهزية، حيث تُعلن لهم عن تفاصيل حفل جديد سيجمعها بهم قريبًا، وكتبت على ”تويتر“، قائلة: ”قريبًا في السعودية خليكم جاهزين“.

يُذكر أن أحلام، أحيت حفلًا جماهيريًا كبيرًا في موسم جدة بالمملكة، يوم 11 يونيو الماضي، وأعربت عن سعادتها بالحفل قائلة: ”كانت ليله كالحلم شكرًا #موسم_جدة على النجاح الكبير الذي اُضاف إلى تاريخي ومسيرتي الفنية، وأتمنى إني كنت قد المسؤولية الكبيرة اللي حملتوني إياها لافتتاح الموسم، إضافة إلى إشرافي بالكامل على الصوت والمسرح والإضاءة والغرافيكس مع طاقم عملي الكبير ومع الشركة الكبيرة“.