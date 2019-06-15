أحلام تُوجّه رسالة إلى حاكم دبي بعد مشاركتها بحفل زفاف أبنائه

وجهت الفنانة الإماراتية أحلام، رسالة إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، حاكم دبي، تشكره فيها على المشاركة في إحياء حفل زفاف أبنائه.
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الفنانة الإماراتية أحلام توجه رسالة إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، حاكم دبي، تشكره فيها على المشاركة في إحياء حفل زفاف أبنائه، وذلك عبر حسابها على “إنستغرام“. . #إرم_نيوز #أحلام #محمد_بن_راشد #دبي #حاكم_دبي #الإمارات #حفل_زفاف #زواج #محمد_بن_راشد_آل_مكتوم #فرحه_وطن #هند_بنت_مكتوم #الشيخ_حمدان #الشيخ_أحمد #الشيخ_مكتوم #أخبار #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #trend #news #ahlam #uae
وشاركت أحلام صورة عبر حسابها على“إنستغرام“، وعلقت عليها قائلة:“أبارك لسمو سيدي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، حاكم دبي، وسمو الشيخة هند بنت مكتوم لزفاف أنجالهما سمو الشيوخ: حمدان ولي عهد دبي، وأحمد، ومكتوم“، وأضافت:“ربي يحفظهم ويتمم عليهم“.
وتابعت:“تشرفت أنني كنت الفنانة العربية التي تشرفت بالغناء في هذا الحفل الكبير والذي أعتبره تشريفًا ووسامًا على صدري، ربي يتمم عليكم يارب، وهذا اليوم فعلاً فرحة وطن“.