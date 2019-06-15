أحلام تُوجّه رسالة إلى حاكم دبي بعد مشاركتها بحفل زفاف أبنائه

وجهت الفنانة الإماراتية أحلام، رسالة إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، حاكم دبي، تشكره فيها على المشاركة في إحياء حفل زفاف أبنائه.

وشاركت أحلام صورة عبر حسابها على“إنستغرام“، وعلقت عليها قائلة:“أبارك لسمو سيدي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، حاكم دبي، وسمو الشيخة هند بنت مكتوم لزفاف أنجالهما سمو الشيوخ: حمدان ولي عهد دبي، وأحمد، ومكتوم“، وأضافت:“ربي يحفظهم ويتمم عليهم“.

وتابعت:“تشرفت أنني كنت الفنانة العربية التي تشرفت بالغناء في هذا الحفل الكبير والذي أعتبره تشريفًا ووسامًا على صدري، ربي يتمم عليكم يارب، وهذا اليوم فعلاً فرحة وطن“.