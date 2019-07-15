رسميًا.. إليسا تعتذر عن المشاركة في ”ذا فويس“ بموسمه الجديد

نفت النجمة اللبنانية إليسا، اليوم الإثنين، مشاركتها في لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب ”ذا فويس“، The Voice بموسمه الخامس.

وأعلنت النجمة اللبنانية في تغريدة عبر حسابها بموقع ”تويتر“ اعتذارها رسميًا عن المشاركة في الموسم المقبل من البرنامج، منوهة إلى أنها ”لم تتلقَ أي اتصال هاتفي من القائمين على البرنامج للمشاركة في الموسم الخامس“.

وأوضحت إليسا أنها حتى لو طُلب منها المشاركة في لجنة تحكيم ”ذا فويس“ فلن تقبل؛ لأنها منشغلة هذه الفترة بالتحضير لألبومها الغنائي الجديد.

وكتبت إليسا: ”لم يتم الاتصال بي للموسم الجديد، ولكن حتى لو اتصلوا بي سأعتذر لأنني مشغولة بألبومي هذا العام“.

I wasn’t contacted for the new season, but even if they will contact me, I will apologize because I am busy with my album this year https://t.co/aRWV22rzsA — Elissa (@elissakh) July 15, 2019

وجاء رد النجمة اللبنانية تعليقًا على تغريدة متداولة على ”تويتر“، بأنها قررت الانسحاب من برنامج ”ذا فويس“، وأن شركة MBC تتفاوض مع المطربة الإماراتية أحلام، والمطرب اللبناني راغب علامة والمطربة المصرية شيرين عبدالوهاب.

يقال : قررت النجمة @elissakh الانسحاب من برنامج ذا فويس , و يبدو ان شركة ام بي سي تتفاوض مع @raghebalama , @AhlamAlShamsi و @sherine ليكونوا مدربي الموسم الجديد من ذا فويس pic.twitter.com/ZLvMMgQSSu — People بالعربي (@peoplebelarabi) July 15, 2019

يُذكر أن MBC تواصل العمل على دراسة الخطوات الخاصة بالتحضيرات لتصوير البرامج الثلاثة ”ذا فويس“ و“ذا فويس كيدز“ و“ذا فويس سينيور“ الموجهة لمن هم فوق الـ 60 عامًا، ومن المؤكد أن اللجان سيطرأ عليها تغييرات في الأسماء، لإحداث حالة من التشويق لدى المشاهد.

وترددت أنباء مؤخرًا عن أن تجارب الأداء الخاصة ببرنامج ”ذا فويس“ سيتم تصويرها في لبنان، وأن العروض المباشرة سيتم تصويرها في المملكة العربية السعودية.